«Предпочел смерть плену»: что известно о Герое Советского Союза Василии Архипове, который уничтожил более 200 фашистов

Василий Степанович служил пулеметчиком в 5-ой Ставропольской кавалерийской дивизии имени Михаила Блинова.

26 марта отмечается 103 года со дня рождения уроженца Марий Эл, Героя Советского Союза Василия Степановича Архипова. На его счету более 200 уничтоженных фашистов, а сам он предпочел смерть, нежели сдаться в плен врагу. В этот день мы хотим рассказать биографию Василия Архипова и вспомнить его героический подвиг.

Биография Героя Советского Союза Василия Архипова

Василий Архипов родился 26 марта 1920 года в деревне Княжна (ныне деревня Данилово - Ред.) в семье крестьян. Окончил Педагогическое училище в Йошкар-Оле, затем – поступил в Марийский педагогический институт им. Крупской. Работал Василий Степанович учителем начальных классов, пока в 1939 году не был призван в Советскую Армию.

Василий Архипов родился 26 марта 1920 года в деревне Княжна.

Был командиром пулеметного расчета

С 1939 по 1940 года Василий Архипов участвовал в Советско-финляндской войне, а с сентября 1941 года - в Великой Отечественной войне. Василий Степанович служил пулеметчиком в 5-ой Ставропольской кавалерийской дивизии имени Михаила Блинова. Впоследствии стал командиром пулеметного расчета кавалерийского эскадрона.

Его полк одним из первых принял удар фашистов на реке Прут. Велись кровопролитные бои. В конце октября 1941 года дивизия встала на оборону Москвы, а уже в ноябре – начала наступление против фашистских войск западнее Серпухова. В тяжелом и упорном сражении им удалось отстоять Каширу.

Вскоре их дивизии присвоили статус гвардейской, и с ноября 1941 года она стала именоваться 1-ой гвардейской Ставропольской кавалерийской дивизией имени Михаила Блинова. Расчет Василия Архипова воевал под селом Бобрики, отстоял село Нерзилово, в результате чего было уничтожено еще сорок фашистов.

В декабре 1941 года они перешли в наступление. Сильные морозы и глубокие сугробы не помешали кавалеристам совершать набеги и наносить врагам ощутимый урон.

Подвиг Героя Советского Союза Василия Архипова

Свой героический подвиг Василий Архипов совершил 30 декабря 1941 года. В этот день кавалеристы вышли к деревне Ямны Калужской области и в результате боя с врагами освободили деревню. Однако фашисты поднялись в контратаку. Бой длился целый день с переменным успехом.

Василий Архипов прикрывал левый фланг своего подразделения, при отражении контратаки противника сумел уничтожить несколько десятков фашистов. Когда его окружили враги, он предпочел смерть, нежели сдаться в плен, до последнего продолжая стрелять по приближающимся противникам. Похоронили Героя Советского Союза в братской могиле в городе Сычевка Смоленской области.

На Аллее Победы в Семеновке установили бюст воину-герою. Фото: администрация Йошкар-Олы

Награды Героя Советского Союза Василия Архипова

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1942 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии младшему сержанту Архипову Василию Степановичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Его также наградили Орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».

Его именем названы улицы в Йошкар-Оле и Семеновке, а также Семеновская средняя школа. На одном из корпусов Марийского государственного университета установлена мемориальная доска. На Аллее Победы в Семеновке установили бюст воину-герою. Местные жители и ученики школы им. Василия Архипова не забывают подвиг героя и в памятные дни возлагают цветы к его памятнику.

Личности и подвигу Василия Архипова посвящена и поэма советского поэта из Марий Эл Миклая Казакова «Пулеметчик Архипов», написанная в 1942 году:

«Недаром делами твоими

Прославлен марийский народ

И воина скромное имя

Он гордо, как знамя, несет...»

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