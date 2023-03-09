Свой подвиг Василий Соловьев совершил 28 августа 1943 года.

9 марта отмечается 108 лет со дня рождения уроженца Марий Эл, Героя Советского Союза Василия Ивановича Соловьева. Во время Великой Отечественной войны, ценой своей жизни он спас своих сослуживцев и обеспечил успешное выполнение боевой задачи. В этот день мы хотим рассказать биографию Василия Соловьева и вспомнить его подвиг.

Биография Героя Советского Союза Василия Соловьева

Василий Соловьев родился 9 марта 1915 года в селе Малый Карамас в крестьянской семье (ныне Моркинский район Марий Эл – Ред.). После окончания начальной школы работал в колхозе мастером, бригадиром и пчеловодом. С 1930 года трудился в промартели поселка Морки, а с 1935-го – в колхозе «У куат».

Василий Соловьев героически погиб в возрасте 28 лет.

«Ворвался к врагам и уничтожил пулеметные расчеты»

В 1941 году Соловьева призвали на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию, а уже в марте следующего года он воевал на фронтах Великой Отечественной войны. К лету 1943 года Василий Иванович стал служить в 31-ом гвардейском стрелковом полку 9-й гвардейской Краснознаменной дивизии 1-го Прибалтийского фронта.

Свой подвиг Василий Соловьев совершил 28 августа 1943 года во время боя за высоту в Смоленской области. У деревни Жуково Духовщинского района он ворвался в немецкую траншею и уничтожил гранатами два пулеметных расчета врага. Наши бойцы попали под сильный огонь противника из замаскированного дзота. Израсходовав гранаты, красноармеец Василий Соловьев закрыл собой амбразуру вражеского дзота. Так, ценою своей жизни он способствовал успешному выполнению боевой задачи подразделением.

Присвоение звания Героя Советского Союза Василию Соловьеву

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» красноармейцу Василию Соловьеву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Его также посмертно наградили орденом Ленина.

Похоронен в братской могиле

Похоронен Василий Иванович в братской могиле на центральной площади города Духовщина в Смоленской области. На месте, где был совершен его подвиг, установлен памятник, напоминающий о тех событиях.

На родине героя одна из улиц Йошкар-Олы и школа в его родном селе носит имя Василия Соловьева, а в поселке Морки установлен бюст отважного земляка.

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