Бесплатную юридическую помощь оказали родителям, которые вместе с детьми бесплатно проживают в казанском Семейном доме

В «Доме вдали от дома» в Казани состоялся День оказания бесплатной юридической помощи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Мероприятие было проведено ГКУ «Государственное юридическое бюро РТ» при поддержке Министерства юстиции РТ.

Для родителей, чьи дети проходят лечение ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ», в бесплатный Семейный дом были приглашены представители министерств юстиции, здравоохранения, образования и науки, министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Федеральной службы судебных приставов, органов Росреестра, нотариата и адвокатуры.

В этом году бесплатному Семейному дому благотворительного фонда «Семья вместе» исполняется 10 лет. Бесплатная юридическая помощь оказывается министерством с 2018 года.

Каждый взрослый житель бесплатной семейной гостиницы «Семья вместе» и родители пациентов ДРКБ МЗ РТ смогли получить развернутые ответы на все волнующееся вопросы. Наиболее часто поступали вопросы в сфере социальной защиты, медицинской реабилитации, лекарственного обеспечения, нарушения трудовых прав, возмещение причиненного вреда, оформления нотариальных документов, и реализации прав граждан.

- Всем обратившимся даны разъяснения правового характера, оказано содействие в подготовке проектов заявлений в уполномоченные органы, - подчеркнул заместитель руководителя государственного казённого учреждения «Государственное юридическое бюро РТ» Азат Хусаенов.

«Семья вместе» в Казани благодарит ГКУ «Государственное юридическое бюро РТ», Министерство юстиции РТ и всех представителей за поддержку бесплатной семейной гостиницы и родителей, чьи дети проходят длительное лечение в ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ.

Каждый желающий в порядке установленном Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» может обратиться в ГКУ «Государственное юридическое бюро РТ» по телефону горячей линии 8 (843) 222-60-60 или на сайте.