Администрация школы может устанавливать свои даты весенних каникул. Фото: Олег УКЛАДОВ

Самая длинная в учебном году четверть близиться к завершению, и скоро школьники отправятся на долгожданный отдых. В 2023 году весенние каникулы в Татарстане продлятся 9 дней – с 25 марта и по 2 апреля включительно. С 3 апреля стартует последняя – четвертая четверть. После чего в мае начнется основной период проведения экзаменов для учащихся 9-ых и 11-ых классов.

Для тех, кто учится по триместрам или модулям весенние каникулы пройдут с 8 по 16 апреля. Отметим, что в в зависимости от школы расписание может отличаться, так как администрация образовательных учреждений имеет право устанавливать собственные даты.

Ранее мы рассказывали, когда в Татарстане пройдет ЕГЭ и ОГЭ в 2023 году и как к нему подготовиться. Кроме того, с 30 марта в школах Казани начнется прием заявлений в первый класс. О том, какие документы нужно подготовить и как правильно подать заявление – читайте здесь.

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