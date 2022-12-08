Скульптура представляет собой диван, на котором сидит ревлюционер. Фото: Личный архив героя публикации

Во дворе частной школы Набережных Челнов «Смеем мечтать!» установили памятник советскому политическому деятелю, революционеру Иосифу Сталину. Новость быстро разлетелась по Сети и вызвала бурную реакцию не только местного населения, но и жителей других регионов. Одни люди поддерживают решение директора, а другие - осуждают:

«Уверена, что скоро выстроится очередь из желающих побеседовать с человеком, который служил своему народу»,

«Кошмар какой-то»,

«Побольше бы таких директоров и школ по всей России ! Хочу выразить вам благодарность за такие полезные дела!»,

«Ящика для доносов не хватает»,

«Можно приходить и жаловаться. Даешь такую скульптуру в каждый город, в каждую деревню», - пишут интернет-пользователи.

Действительно, желающие могут подсесть к Сталину и «поговорить» с ним. Скульптура представляет собой диван, на котором сидит революционер. Он будто что-то рассказывает невидимому собеседнику.

«Комсомолка» связалась с руководством школы и выяснила, для чего им нужна была такая скульптура.

«Пусть пробуют повторить и превзойти все благие свершения Сталинской эпохи»

Как сообщили журналисту «КП-Казань» в образовательном учреждении, памятник установили с целью поднятия интереса учащихся к недавней истории, без привязки ее к роли отдельной личности.

По словам директора школы Максима Евтешина, он хотел бы обратить внимание подрастающего поколения к достижениям Сталина: ежегодному снижению розничных цен, строительству крупнейших индустриальных объектов, строительству первой в мире атомной электростанции и обретению страной ядерного оружия, предоставлению бесплатного жилья, образования и медицины.

- Пусть подрастающее поколение видит пример того, что данные достижения были возможны в нашей стране, верят и пробуют повторить и превзойти все благие свершения Сталинской эпохи, - подчеркнули в администрации школы.

Законна ли установка памятника Сталину?

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец заявила о намерении выяснять, то насколько законна установка памятника. Однако, по словам омбудсмена, никто еще не обращался к ней с жалобами на скульптуру. Она надеется, что объект был смонтирован после обсуждений с родителями учащихся.

В настоящий момент на территории школы проводятся монтажные работы. Официальное открытие памятника Иосифу Сталину планируется с наступлением теплой погоды уже в 2023 году.

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