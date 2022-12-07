Волынец решила проверить законность установки памятника Сталину в Набережных Челнах

Она надеется, что объект был смонтирован после обсуждений с родителями. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец намерена выяснять, законна ли установка памятника Иосифу Сталину на территории одной из частных школ в Набережных Челнах. Однако, по словам омбудсмена, никто еще не обращался к ней с жалобами на скульптуру. Она надеется, что объект был смонтирован после обсуждений с родителями учащихся, сообщает Лента.ру.

Волынец считает, что установка памятника Сталину - хороший повод задуматься об общественном запросе.

Напомним, ранее директор школы Максим Евтешин заявил, что современным подросткам стоит знать несколько фактов из биографии революционера. Именно для этого скульптура и была установлена, заметил он.

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