Люди падали в обморок: в Татарстане во время похорон бойца СВО сгорел дом его матери

Жители деревни намерены построить женщине новый дом

На днях в селе Альметьевского района Татарстана произошел пожар в частном доме. Сгорел дом матери бойца СВО. Причем, в том самый момент, когда мужчину хоронили на местном кладбище.

Как рассказали знакомые семьи, Леонид отправился в зону СВО добровольцем. Спустя некоторое время он погиб. Но на этом беды его матери не закончились – во время похорон бойца загорелся дом женщины. Жилье сгорело дотла.

Как рассказал знакомый семьи Рустам Гараев, даже спустя сутки после пожара над остатками дома еще виднеется дым.

- Сгорело у женщины абсолютно все – даже вся одежда и документы. Мне перевели 65 тысяч рублей, их я передал семье. Они закупили часть одежды и другие необходимые вещи. Пока женщина живет у родителей невестки. У парня, ведь, осталась жена и сын-младшеклассник, - рассказал Рустам.

По словам мужчины, кладбище в поселке находится на горе и во время похорон бойца родные видели, как горит дом его матери.

- Люди падали в обморок от ужаса происходящего: парня хоронят и дом горит, - сообщил Гараев.

Новый дом с нуля женщине строить не придется. Погибший боец хотел иметь собственное загородное жилье, он уже начал его строить в родной деревне. Успел возвести стены, крышу и окна. Планируется, когда дом будет достроен, в нем будет жить мать бойца, оставшаяся без крова.

В деревне объявили сбор средств для помощи женщине. Полученные деньги хотят направить и на то, чтобы достроить дом. Помощь готовы принимать и стройматериалами, и услугами рабочих. Местные очень хотят помочь матери бойца.

Я думаю, это будет достойно и правильно. Женщина убита горем, да еще без жилья осталась. Я сам беру под контроль стройку, - пояснил Рустам. - Бюджет будет меньше, чем строить новый дом, но все же средств надо немало.

Ранее мы сообщали о пожаре в Татарстане, который унес жизни трех девочек. Их мать и младший брат спаслись. Женщина заявила, что намерена жить дальше.

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