«Она не знала убийцу»: о зарезанной в Казани иностранцем девушке рассказала ее сестра

У Ирины были большие планы на жизнь

Добрая, честная и жизнерадостная — такой запомнили родные и друзья трагически погибшую 26-летнюю Ирину. Ее зарезали на съемной квартире по улице Бондаренко в Казани. 22-летний гражданин страны ближнего зарубежья по неизвестным мотивам нанес ей несколько ножевых ранений, после чего скрылся.

В интернете стали распространяться сообщения о том, что молодые люди переписывались на одном из сайтов знакомств, а после договорились о встрече в реальном мире. Иностранец приехал в квартиру девушки и начал настаивать на интимной близости, но в ответ получил отказ и оскорбления. В результате он дважды ударил потерпевшую ножом в область шеи. Но, как рассказала корреспонденту «КП-Казань» сестра погибшей Светлана, эта информация не верна.

- То, что пишут в интернете - это неправда. Они не были любовниками. Ирина вообще его не знала, — поделилась Светлана с «КП-Казань».

По словам женщины, сейчас ведется следствие и обстоятельства произошедшего все еще выясняются. Известно, что как только полицейским поступила информация об этом нападении, они тут же приступили к поискам подозреваемого. Его, а также весь его путь, удалось отследить благодаря уличным камерам видеонаблюдения. Сейчас предполагаемый убийца задержан.

Были очень большие планы на жизнь

Светлана рассказала, что Ирина всю жизнь была доброй, честной и жизнерадостной. Работала в логистике.

- У нее было много друзей, и все говорят о том, какой хорошей она была. Ирина очень любила детей, племянниц, всегда всех поддерживала, — вспоминает Светлана.

По словам родственницы, у девушки были большие планы на жизнь, которым, к сожалению, не суждено сбыться.

Сейчас семья занимается похоронами девушки и переживает большое горе. Редакция «Комсомольской правды» в Казани выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Ирины.

НА МЕСТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Корреспондент «КП-Казань» посетил место преступления. В подъезде высотки никто из соседей не слышал в тот вечер ничего подозрительного.

- Да тут и не поймешь кто из жильцов кто. Многие квартиры сдаются, - отметил в разговоре с корреспондентом один из соседей.

Сейчас дверь квартиры опечатана следователями. На ней остались следы работы криминалистов. Мы поднялись в одну из квартир сверху, дверь открыла девушка.

По словам соседей, в их подъезде многие квартиры отдаются в аренду. Фото: Адель ХИСАМОВ

- Я сегодня не работаю! - взглянув на корреспондента, сказала девушка.

Что это значит, узнать не удалось, она быстро закрыла дверь и больше не открывала.

Дверь квартиры, где произошло убийство, сейчас опечатана. Фото: Адель ХИСАМОВ

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