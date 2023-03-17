Требовал интима: в Казани иностранец из-за отказа в близости зарезал 26-летнюю девушку

Сообщается, что парень достал нож после оскорблений от девушки. Фото: Иван ВИСЛОВ

Полицейским Казани по горячим следам удалось задержать 22-летнего гражданина страны ближнего зарубежья. Его обвиняют в убийстве 26-летней девушки.

На данный момент известно, что парень приехал в квартиру к девушке, которую та снимала вместе с подругой на улице Бондаренко. Иностранец начал настаивать на интимной близости, но в ответ получил отказ. В результате он дважды ударил потерпевшую ножом в область шеи, сообщил «КП-Казань» собственный источник в правоохранительных органах.

После этого молодой человек поспешил сбежать с места преступления. Истекающую кровью девушку обнаружил один из соседей – дверь в квартиру была приоткрыта. Как только полицейским поступила информация об этом нападении, они тут же приступили к поискам подозреваемого. Его, а также весь его путь, удалось отследить благодаря уличным камерам видеонаблюдения. Вскоре парень был задержан.

По словам источника «КП-Казань», подозреваемый проживал под Казанью в селе Столбище, имеет разрешение в Российской Федерации, является рабочим по найму.

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