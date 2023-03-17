Прокурор Приволжского района Казани Артур Шарипов провел сеанс «Сказкотерапии» для жителей «Дома вдали от дома»

В Семейном доме Благотворительного Фонда «Семья вместе» прошёл традиционный сеанс сказкотерапии, на котором дети и родители ответили на вопрос «Какова цена нашего времени?»

Со «Сказкой о потерянном времени» (авт. Е. Шварца) детей познакомил прокурор Приволжского района Казани Артур Шарипов. Это история о ребятах, тративших время впустую, помогла наглядно показать маленьким пациентам ДРКБ МЗ РТ, почему нужно относится ко времени бережно.

- Сейчас я ловлю себя на мысли, что мы не находим время на самое главное…Время летит очень стремительно, мы не замечаем, как растут наши дети, взрослеют, поэтому то, о чем сегодня мы с вами говорим, абсолютно правильный посыл. Посыл нашим детям о том, что нужно ценить родителей, роднее семьи никого нет, нужно быть очень дружными, - подчеркнул Артур Шарипов.

Дети и родители, вместе с приглашенным гостем поделились друг с другом своими мыслями и эмоциями о прочитанной сказке, обсудили вопросы воспитания детей, о том, что всегда нужно находить время в загруженном рабочем графике на совместные, семейные прогулки.

Вечер продолжился в столовой, за чашкой чай со сладкими подарками от Региональной общественной приёмной Председателя политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Татарстане.

Одна из мам отметила важность нашего проекта «Сказкотерапия»:

«Спасибо за возможность рассказать нашим детям о важных темах в таком увлекательном и нестандартном формате. «Сказкотерапия» помогла заинтересовать детей и наглядно показать, как важно уделять время на то, что действительно имеет значение».

Проект «Сказкотерапия» проводится с 2016 года благодаря Анастасии Исаевой, заместителю председателя Общественной палаты РТ. Именно она стала инициатором этого проекта и продолжает его реализовывать ежегодно в социальных учреждениях республики.