Глава Чувашии Олег Николаев решил не вводить карантин из-за сибирской язвы

При этом руководитель региона отметил, что весь домашний скот в очаге инфекции находится под жестким контролем. Фото: скриншот

Два человека заразились сибирской язвой в Цивильском районе. Их отправили в больницу. В то же время более 130 людей, которые с ними контактировали, находятся на дому по д постоянным медицинским наблюдением.

- Исходим из того, что вирус не передается через контакты между людьми. Угрозы распространения нет, - сказал глава Чувашии Олег Николаев. - Устанавливаются причины возникновения инфекции. Сейчас отрабатываются все варианты. Виновные будут привлечены к ответственности.

Отметим, что Росселхознадзор по Чувашии и Ульяновской области, а также республиканская прокуратура проводят проверку по факту инцидента с сибирской язвой. Напомним, что заражение произошло, предположительно, из-за того, что люди поранились во время убоя скота.

Сейчас идет пристальное наблюдение за самим населенным пунктом, где возник очаг заболевания сибирской язвой. Домашнее поголовье животных взято под жесткий контроль, чтобы не допустить его вывоз, а также продуктов из них, в другие районы республики.

При этом, как заявил Олег Николаев, юридических оснований для введения карантина из-за обнаружения сибирской язвы пока нет. Но при этом он отметил, что при достаточных основаниях такой режим будет введен немедленно.

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