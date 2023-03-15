Константин Церазов: «7 вопросов, которые чаще всего задают психологу»

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Потенциальные клиенты, пришедшие на консультацию, часто задают психологам похожие вопросы. Константин Церазов выделил 7 наиболее популярных вопросов и дал на каждый развернутый ответ, чтобы развенчать укоренившиеся стереотипы о психотерапии.

В 1994 году Константин Церазов закончил СПбГУ по квалификации «Клинический психолог», в 2005 году — Московский Гештальт Институт, где изучал теорию и практику гештальт-терапии.

1. В чем разница между психологом, психотерапевтом и психиатром?

Психолог — это специалист, который закончил обучение на факультете психологии. Чаще всего к нему обращаются за консультацией, чтобы справиться с конкретной проблемой. Например, «муж ревнует», «жена постоянно плачет» и т. д. Обычно хватает 5-6 сеансов, чтобы найти выход из ситуации.

При желании психолог может получить дополнительное образование и заняться психотерапией. Такая подготовка длится не менее 3-4 лет и состоит из личной терапии и супервизии.

Задача психотерапевта — помогать людям решать их глубинные личностные проблемы, которые лежат в основе большинства жизненных конфликтов и трудностей. Деятельность психотерапевта включает проработку травм и пограничных состояний клиентов с использованием психологических методов.

Что касается психиатра — это специалист с медицинским образованием. Его главная задача — лечить расстройства психики. Для этого он наделен правом выписывать пациентам лекарственные препараты.

2. Правда ли, что все психологи богатые люди?

Мнение, что психологи зарабатывают огромные деньги, пришло с Запада. В странах Европы и США, действительно, есть специалисты, которые получают большую зарплату. Но у большинства психологов, в том числе и в России, ситуация с заработком иная.

- Во всем мире начинающие специалисты часто испытывают финансовые трудности, поскольку развитие в профессии требует постоянных вложений. Нужны деньги на обучение, супервизию и личную терапию. Без этого рост в профессии невозможен. Я убежден, что психологией начинают заниматься не ради быстрого обогащения, а потому, что стремятся помочь людям. По крайней мере, такую мотивацию я наблюдал у большинства специалистов, которых знаю лично, — отмечает Константин Церазов.

3. Это же просто разговоры. Как они могут помочь?

На самом деле, психотерапия — тяжелая работа. Чтобы помочь клиенту, специалист должен узнать его прошлое, жизненный опыт и понять, как устроено его мышление. Только сопоставив полученные данные, можно получить представление о том, что беспокоит человека и как ему помочь.

- Мнение, что психолог просто выявляет проблему и дает рекомендации по ее проработке, не отражает всей сути терапии. Клиент получает возможность выговориться, а психолог помогает ему справиться с тяжелыми эмоциями и целиком увидеть картину произошедшего. Для этого он использует свой опыт, знания и применяет различные техники, которые помогают клиенту выявить корень проблемы и в дальнейшем проработать его, — отмечает Константин Церазов.

4. Правда ли, что после психотерапии жизнь может круто измениться?

Зачастую после терапии жизнь людей начинает складываться по-другому: становится меньше конфликтов и появляется больше гармонии. Но психолог — не волшебник, а терапия — не волшебная палочка.

Как уже было сказано выше, психолог — посредник, который помогает людям разобраться в себе. Повлиять на чужой уровень благополучия, чувство безопасности и ответственности он не может. Зато может подобрать верное решение психологических проблем. Решив их, люди действительно способны круто изменить свою жизнь — избавиться от старых привычек, стать увереннее и начать больше зарабатывать.

5. Каждый умный человек по-своему психолог, разве нет?

В быту «психологами» принято называть людей с большим жизненным опытом, которые могут выслушать и в тяжелой ситуации дать полезный совет. Но не стоит путать умение давать советы с профессиональной психологической помощью, которая направлена на проработку детских травм и глубинных проблем, которые передаются из поколения в поколение.

6. Правда ли что психологи гипнотизируют клиентов, чтобы те чаще приходили к ним?

Гипноз используется в психологии, но не для программирования людей — это на грани фантастики. Скорее всего, стереотип о том, что специалист может загипнотизировать клиента ради собственной выгоды, появился из-за того, психотерапия обычно длится год или два.

Длительность срока терапии объясняется тем, что для безопасной проработки травмы психике клиента требуется время. Иногда клиенты очень активно включаются в работу, но психика человека устроена так, что обязательно будут откаты и сопротивления, которые замедляют процесс излечения.

- Также широко распространено заблуждение, что психологи видят людей насквозь и способны читать чужие мысли. На самом деле, психология — это наука, возникшая на стыке медицины и философии, а не учение о развитии сверхспособностей. Что касается выбора психолога, советую потратить время и выбрать достойного специалиста, т. к. иногда в сфере психологии попадаются мошенники. Как правило, они обещают решить серьезные психологические проблемы за 1-2 дня. Разумеется, это фикция, но используется ли при этом гипноз? Во всяком случае, я о таком не слышал, — рассказывает Константин Церазов.

7. Должно быть утомительно постоянно слушать о чужих проблемах?

Несмотря на то что психотерапевты проходят специальную подготовку по работе со стрессом, иногда к концу рабочего дня, у них может появиться чувство сильной усталости. Отделять профессиональную деятельность от личной жизни помогает умение расставлять приоритеты.

- Чувствовать усталость в конце работы — это абсолютно нормально. Таким образом организм подает мне сигнал, сообщая о том, что пора отдохнуть. Ежедневно психотерапевты помогают решать людям множество сложных психологических задач, но это не означает, что мы — бездушные роботы. Мы — такие же люди, которым свойственно уставать и проводить время за восстановлением потраченных ресурсов и сил, — отмечает Константин Церазов.