Индекс борща в Казани на март 2023: продуктовый набор подешевел

При составлении рейтинга учитывают самый дешевый вариант продуктов. Фото: индекс-борща.рф

Индекс борща в Казани после краткосрочного подорожания в феврале практически не изменился. В этом месяце сварить этот суп горожане могут за 116 рублей 19 копеек. Такую статистику на март 2023 года для столицы Татарстана приводит сайт индекс-борща.рф.

Какие продукты берутся в расчет

Для классического рецепта борща на четырех человек необходимо: 350 граммов картофеля, 200 граммов капусты, 80 граммов лука, 80 граммов моркови, 130 граммов свеклы, 6 граммов чеснока, 500 граммов курицы, 100 граммов сметаны и 200 граммов хлеба.

Где смотрят цены для индекса борща в Казани

Цены смотрят в популярных супермаркетах эконом-класса и магазинах местных дискаунтеров. Вместе с тем при составлении рейтинга учитывают самый дешевый вариант продуктов. Цены замеряются раз в месяц, во время первой недели.

Какие средние цены на борщ по России

В рейтинг вошли 36 российских городов. В среднем по стране поесть это блюдо можно за 148 рублей 21 копейку. Самый дешевый суп теперь готовят в Волгограде - за 109 рублей 54 копейки. Самые дорогие продукты для борща покупают в Анадыре - 433 рубля 30 копеек. Индекс борща Казани в этом рейтинге разместился на 28 месте.

Как изменился индекс борща в Казани на март 2023

Индекс борща в Казани в рейтинге за март 2023 года переместился с 30 на 28 место в топе по дороговизне продуктов. Дешевле подкрепиться этим блюдом можно в Новосибирске, Смоленске, Владикавказе, Москве, Саратове, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Волгограде.

Стоимость продуктового набора для борща в Казани подешевела всего на 1 рубль 16 копеек. Вместе с тем снизилась цена на картофель, чеснок, курицу, сметану, но возросла стоимость лука, моркови, свеклы и хлеба. Цена на капусту не изменилась.

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