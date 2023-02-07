Индекс борща в Казани на февраль 2023: продуктовый набор подорожал более чем на 5,4%

Цены смотрят в популярных супермаркетах эконом-класса и магазинах местных дискаунтеров. Фото: индекс-борща.рф

Индекс борща в Казани в феврале 2023 года после небольшого снижения снова начал расти. В этом месяце сварить этот суп горожане могут за 117 рублей 35 копеек. Такую статистику на февраль 2023 года для столицы Татарстана приводит сайт индекс-борща.рф.

Какие продукты берутся в расчет

Для классического рецепта борща на четырех человек необходимо: 350 граммов картофеля, 200 граммов капусты, 80 граммов лука, 80 граммов моркови, 130 граммов свеклы, 6 грамм чеснока, 500 граммов курицы, 100 граммов сметаны и 200 граммов хлеба.

Где смотрят цены для индекса борща в Казани

Цены смотрят в популярных супермаркетах эконом-класса и магазинах местных дискаунтеров. При этом при составлении рейтинга учитывают самый дешевый вариант продуктов. Цены замеряются раз в месяц, во время первой недели.

Какие цены на борщ в среднем по России

В рейтинг вошли 36 российских городов. В среднем по стране поесть это блюдо можно за 149 рублей 60 копеек. Самый дешевый суп теперь готовят в Самаре - за 112 рублей 67 копеек. Самые дорогие продукты для борща покупают в Анадыре - 429 рублей 7 копеек. Индекс борща Казани в этом рейтинге разместился на 30 месте.

Как изменился индекс борща в Казани на февраль 2023

Индекс борща в Казани в рейтинге за февраль 2023 года переместился с 34 на 30 место в топе по дороговизне продуктов. Дешевле подкрепиться этим блюдом можно в Новосибирске, Волгограде, Смоленске, Нижнем Новгороде, Москве и Самаре.

Стоимость продуктового набора для борща в Казани подорожала на 6 рублей 10 копеек. Вместе с тем снизилась цена на сметану и хлеб, но возросла стоимость картофеля, лука, курицы и моркови. Цена свеклы, капусты и чеснока не изменилась.

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