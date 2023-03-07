По словам флориста, на 8 марта популярностью пользуются тюльпаны, мимоза и весенний микс цветов. Фото: Личный архив героя публикации

Дарить букеты на 8 Марта — прекрасная традиция, которая позволяет лишний раз порадовать любимых женщин и напомнить им о своих чувствах, выразить заботу, любовь и благодарность.

Сколько стоит купить букет на 8 Марта в Казани, чем можно заменить привычные тюльпаны и как сделать так, чтобы букет простоял от двух недель и дольше – на все эти и другие вопросы «КП-Казань» ответила создательница цветочного дома «ЛЮБИТ» Анастасия Тарасова.

Сколько стоит купить букет на 8 марта в Казани 2023

По словам флориста, на 8 Марта популярностью пользуются тюльпаны, мимоза и весенний микс цветов. При этом их стоимость зависит от сорта и качества. Например, цена на голландские тюльпаны начинается от 130 рублей за штуку, но, в отличие от местных сортов, они могут простоять до двух недель.

- В тренде сейчас, безусловно, тюльпаны. Классика – это конечно белые или алые тюльпаны. В этом году очень стали популярны лососевые оттенки, очень красивые. В 2023 году также востребованы ранункулюсы и полевые ромашки, - поделилась Анастасия Тарасова.

Цена на ветку итальянской мимозы в Казани начинается от 500 рублей. Есть также мимоза абхазская, ею часто торгуют на рынках. Она бывает не очень хорошего качества, но и цена на нее, соответственно, ниже.

В 2023 году популярны тюльпаны лососевых оттенков. Фото: Личный архив

Цветы стали приходить реже

Из-за политической обстановки цветы стали приходить реже, задерживаются поставки, машины на таможне могут просто развернуть, а половина цветов не прийти, рассказывает Анастасия.

- На какие-то цветы вообще наложены санкции, особенно на зелень. Ряд экзотических цветов к нам больше не привозятся. Я надеюсь, что когда-нибудь эта ситуация разрешится, и у нас снова будет много-много красивых цветов, но пока мы никак на это повлиять не можем, - сетует флорист.

Она отметила, что из-за этой ситуации цены на импортные цветы стали значительно выше.

- Допустим, хризантема, которая раньше была самым популярным цветком на 8 Марта, стоила от 100 рублей за ветку. Сейчас цены на нее начинаются от 400 рублей, - заявляет Анастасия.

Какие цветы можно подарить, кроме тюльпанов на 8 марта в Казани 2023

По мнению флориста, тюльпаны можно заменить на еще одни весенние цветы – гиацинты. Они очень ароматные и стойкие. Хорошей альтернативой также станут ранункулюсы – это любовь всех девочек и женщин, говорит Анастасия. Они похожи на пионы, а их сезон как раз начинается весной. Цветы очень красивые, но, к сожалению, и очень дорогие. Ну и третий вариант – композиция с первоцветами, луковичными цветами, которые потом можно будет высадить в сад.

Ранункулюсы похожи на пионы, а их сезон как раз начинается весной. Фото: Личный архив героя публикации

Действительно ли цветы дешевле на оптовых базах в Казани

- Цветы на оптовых базах дешевле только для оптовых покупателей. Для розничных – делается такая же наценка, как и в магазинах, а то и больше. Поэтому чаще всего это маркетинговая уловка, - считает Анастасия.

Топ-5 лайфхаков от флориста, чтобы букет дольше простоял

- После того, как букет приносится домой, его нужно обязательно подрезать и поставить в воду;

- Вода должна быть чистая, комнатной температуры. Ваза также должна быть чистой, чтобы там не было бактерий;

- Цветы нужно ставить подальше от фруктов. Фрукты выделяют определенные токсины, которые очень плохо влияют на сохранность цветов, поэтому нежелательно ставить букет на обеденный стол. Следует также держать цветы подальше от солнечных лучей и отопительных предметов;

- Менять воду и подрезать букет нужно ежедневно;

- Если вдруг какой-то цветок увядает, то его нужно обязательно убрать, потому что он также распространяет бактерии, которые не дают цветам нормально существовать.

Когда лучше всего покупать букет на 8 Марта в Казани

- Заказать букет лучше заранее, чтобы его точно смогли собрать, особенно, если вы хотите какие-то определенные цветы. Забрать заказанный букет лучше с утра или попросить его подготовить к определенному времени, чтобы вам точно гарантировали его сохранность и первую свежесть цветов, - дала совет флорист Анастасия Тарасова.

Композицию с первоцветами, луковичными цветами потом можно будет высадить в сад. Фото: Личный архив героя публикации

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