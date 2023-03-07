Для женщин в Казани подготовили спортивные мероприятия и экскурсию по городу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Совсем скоро наступит прекрасный весенний праздник — Международный женский день. В этой подборке от «КП-Казань» вы найдете не только подробную программу праздничных мероприятий, но и пять идей подарков, которые точно порадуют ваших девушек, жен, сестер и матерей.

Куда сходить на 8 марта в Казани 2023

Открытая тренировка по воркауту для женщин

В 9.30 в парке имени Урицкого состоится открытая тренировка по воркауту для женщин. Фитнес-тренер проведет разминку и покажет несложные упражнения на проработку всех групп мышц. Посетить занятие могут женщины с любым уровнем физической подготовки

Экскурсия «Голос женщины»

В 11.00 и в 13.30 от фонтана в Ленинском саду стартует экскурсия «Голос женщины», которую проведет автор проекта «Мир татарской женщины» Энже Дусаева. На прогулке расскажут истории из жизни современных татарок, а также обсудят, кто же такая татарская женщина сегодня. Длительность экскурсии – 1,5 часа. Зарегистрироваться можно здесь.

Мастер-класс «Открытка на 8 марта»

В 13.00 в мастерской бульвара «Белые цветы» пройдет мастер-класс для детей по изготовлению праздничных открыток своими руками. Для того, чтобы принять участие в творческом задании, необходимо записаться по телефону: 8 (919) 643-62-90.

Что подарить на 8 марта в Казани 2023

Сертификат на посещение СПА-салона

Такой подарок позволит отвлечься от рутины и будней, а также отдохнуть не только физически, но и морально. При желании можно подобрать СПА-программы с хаммамом, массажем, масками для лица, с чайной церемонией или же оплатить какую-то конкретную процедуру. К 8 марта во многих салонах бывают скидки, особенно, если записаться на групповое посещение вдвоем или втроем, например, с подругами или со своей второй половинкой.

Стоимость - от 1 000 рублей.

Творческий мастер-класс

Женщине, любящей творчество, можно подарить билет на мастер-класс, например, по эпоксидной смоле или росписи скульптур. В Казани также существуют уроки по рисованию акрилом и маслом на холсте, при этом никаких особых умений и навыков не требуется. Опытные преподаватели научат всему с нуля.

Стоимость - от 1 500 рублей.

В дополнение ко всему можно подарить цветы. Фото: Мария ЛЕНЦ

Йога на гамаках или аэройога

Аэройога — это та же классическая йога, только упражнения в ней выполняются не на ковриках, а в воздухе. Для этого используются прочные гамаки, прикрепленные к потолку. Такая йога позволяет развить гибкость, подвижность суставов, может избавить от болей в спине и шее. В Казани абонементы продаются как на одно, так и на несколько посещений.

Стоимость - от 500 рублей.

Кулинарный мастер-класс

Хотите обрадовать женщину вкусным ужином, но не умеете готовить? Можете пригласить ее на кулинарный мастер-класс. Под руководством шеф-поваров вы вместе приготовите вкусный ужин, при этом вам не придется мыть за собой гору посуды и убираться на кухне. Кроме того, все продукты, напитки, фартуки и необходимый инвентарь входят в стоимость мастер-класса.

Стоимость - от 2 500 рублей.

Поездка на оленью ферму

Для любительниц природы и животных можно подарить поездку на оленью ферму. В Рыбно-Слободском районе Татарстана есть такой уголок, где в естественной среде живут пятнистые олени и алтайские маралы. Ну а после можно забронировать глэмпинг и продолжить свой отдых на лоне природы.

Стоимость - от 500 рублей.

Бесплатные парковки на 8 марта в Казани 2023

Отметим также, что в праздничный день, 8 марта, жители и гости Казани смогут бесплатно пользоваться муниципальными парковками. Это связано с празднованием Международного женского дня, сообщает пресс-служба городской мэрии.

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