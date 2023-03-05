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НовостиОбщество5 марта 2023 8:20

В Казани 8 марта жители смогут бесплатно пользоваться муниципальными парковками

Это связано с празднованием Международного женского дня
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
С 2022 года муниципальные парковки в Казани работают бесплатно по воскресеньям, субботам и в праздничные дни.

С 2022 года муниципальные парковки в Казани работают бесплатно по воскресеньям, субботам и в праздничные дни.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани 8 марта жители смогут бесплатно пользоваться муниципальными парковками. Это связано с празднованием Международного женского дня, сообщает пресс-служба мэрии города.

Отметим, с 2022 года муниципальные парковки в столице Татарстана работают бесплатно по воскресеньям, субботам и в праздничные дни. В будние дни плата взимается с 8:00 до 19:00.

Напомним, в Татарстане весной 2023 года жителей ждут четыре сокращенные рабочие недели. Это связано с праздниками. Так, первая сокращенная неделя ожидается с 6 марта.

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