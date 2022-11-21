Мужчина признается, что устал от всего происходящего и только и хочет, что справедливости. Фото: скриншот

После долгого молчания сооснователь финансовой пирамиды «Finiko» Эдвард Сабиров записал видеообращение, в котором рассказал, где находится, и кто на самом деле стоит за всей этой историей с мошенничеством на сумму в несколько миллиардов рублей.

- Все началось с того, что в моей жизни появился один человек, который начал меня стращать и пугать всевозможно. И, как позже выяснилось, он и есть тот человек, у которого все средства «Finiko», - говорит на видео, опубликованном блогером Андреем Алистаровым, а после распространившемся по Сети, Сабиров. - Этот человек оставил меня и мою семью без возможности какого-то информационного существования, в полном вакууме общения.

«ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ ОН ЖИЛ В СВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ»

Сабиров говорит, что этот человек – некто Даниэль Максумов. Он, якобы, не только потратил все деньги вкладчиков, но и поспособствовал тому, что Сабирова угрозами вывезли за границу и заперли в чужом доме без средств коммуникации, а основателя «Finiko» Кирилла Доронина отправили в СИЗО.

- Все средства были растрачены на недвижимость в России, на яхты, гулянки, машины и на все, что можно <…> Все это время он жил в свое удовольствие, - заявил Сабиров.

«Я УСТАЛ ОТ ВСЕГО ЭТОГО»

На кадрах растрепанный Эдвард сидит в поношенной кофте на фоне бежевой стены. Предположить, где именно и когда была сделана запись, на данный момент не представляется возможным. Сам мужчина признается, что устал от всего происходящего и только и хочет, что справедливости.

- Я устал от всего этого. Хочу, чтобы все средства, что были похищены, вернулись людям, - говорит он.

Сабиров также отметил, что собрал все необходимые доказательства своих слов и готов обнародовать их.

ЧТО С ОСТАЛЬНЫМИ?

На днях появилась информация о том, что в ОАЭ задержали другого сооснователя «Finiko» Зыгмунта Зыгмунтовича. Как оказалось, он находится в местной тюрьме с 6 сентября. Россия уже направила запрос об экстрадиции. Как скоро беглец будет возвращен на родину и предстанет перед судом, пока неясно.

Основатель финансовой пирамиды Кирилл Доронин находится в СИЗО (как минимум до 30 января 2023 года), равно как и ее «вице-президент» Ильгиз Шакиров (как минимум до 28 ноября 2022 года). О местоположении третьего сооснователя «Finiko» Марата Сабирова ничего не известно. Он продолжает находиться в международном розыске.

Напомним «Finiko» собирала вклады с сентября 2018 по июль 2019 года. Головной офис компании располагался в Казани, а филиалы в более 70 субъектах России. Злоумышленники предлагали вкладчикам перевести свои деньги в криптовалюту обещали прибыль от 1% до 5% в день, но в итоге обманули. К уголовному делу уже приобщено около 10 тысяч заявления от потерпевших, ущерб исчисляется миллиардами.

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