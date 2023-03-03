Певица из Набережных Челнов стала автором новой песни SHAMANа

Ярослав Дронов добавил собственную аранжировку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Певец SHAMAN презентовал свою новую песню «Самый русский хит». Соавтором композиции стала Диляра Хайруллина из Набережных Челнов и Николай Чебанов из Ставропольского края.

SHAMAN рассказал, что принимал участие в музыкальном проекте Игоря Матвиенко в качестве жюри, где и познакомился с будущими авторами своей песни.

- Услышав первый куплет композиции, понял, что просто не могу пройти мимо и хочу поделиться ею с миллионами своих поклонников. Я сделал собственную аранжировку, добавил некоторые музыкальные элементы и постарался максимально сохранить ту искру, ту искренность, которую в свое произведение вложили Диляра и Николай, - рассказал SHAMAN.

Поделились впечатлениями от премьеры песни и ее авторы. Музыканты признались: в момент создания композиции шутили, что было бы неплохо, если ее исполнит Ярослав Дронов (SHAMAN).

- И вот результат, сила мысли работает! Вселенная не спит и делает все так, как должно быть. Огромная благодарность SHAMANу за то, что он сохранил максимально все, что было в песне изначально, а также добавил своей изюминки, - поделилась Диляра.

Примечательно, что сами Диляра и Николай тоже артисты – они выступают дуэтом.

Ранее мы сообщали о концерте SHAMANа в Казани.

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