В Татарстане появится универсальное пособие для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин

Планируется, что пособие смогут получить 152 тысячи татарстанцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 января 2023 года нуждающимся семьям с детьми до 17 лет и будущим матерям, вставшим на учет на ранних сроках беременности, будут выплачивать универсальное пособие. Прогнозируется, что размер этих ежемесячных выплат в Татарстане составит 5 926 рублей, 8 889 рублей и 11 852 рубля. Это 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе, заявил управляющий местным Отделением Пенсионного фонда Эдуард Вафин.

Универсальное пособие объединит шесть выплат: беременным; по уходу за первым и вторым ребенком; по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному страхованию; на детей от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет. Получателями деньг могут стать около 152 тысяч татарстанцев.

Оформить заявление на выплату универсального пособия можно будет через сайт Госуслуг или в МФЦ.

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