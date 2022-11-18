Профессия - учитель: Как казанский лицей стал школой педагогических талантов

Поехали и победили: команда специалистов лицея № 146 Казани «РЕСУРС» вновь блестяще выступила на Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют». Поговорили с конкурсантами и их идейным вдохновителем, директором лицея Дилярой Салиховной Каримовой, когда для учителя приходит время шагнуть «в открытый космос» и почему порой участие во много раз важнее, чем победа.

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ»

Сначала о событии. В этом году Республику Татарстан на федеральном конкурсе «Педагогический дебют», проходившем в Москве уже в 17-й раз, представляли шесть учителей, причем пять из них работают в лицее № 146 Казани «РЕСУРС». И это был самый весомый «ресурсный» десант за время участия специалистов лицея в этом интереснейшем профессиональном состязании молодых педагогов, стаж работы которых не превышает пяти лет.

- Мы начали сотрудничество с «Педагогическим дебютом» в 2020 году, - рассказывает директор лицея Диляра Салиховна Каримова. - Конкурс потрясающий и отличается от широкого известного «Учителя года» тем, что выдвинуть свою кандидатуру для участия в нем может любой педагог по собственному желанию. «Педагогический дебют» проводится под эгидой Ассоциации лучших школ России, где я состою членом правления. И вхожу в состав жюри в номинации «Молодые управленцы».

Конкурс курируется на самом высоком правительственном уровне, количество желающих принять участие в нем ежегодно растет. Так, в 2013 году в заочном этапе состязания принимали участие 183 молодых педагога, в 2016 году - более 300, в 2022-м - почти 800.

- Атмосфера на конкурсе царит совершенно необыкновенная, - говорит Диляра Салиховна. - Зарядившись ею, хочется немедленно начинать воплощать в жизнь самые смелые проекты.

БРОСИТЬ ВЫЗОВ САМОМУ СЕБЕ

Два года назад от лицея № 146 для участия в конкурсе были откомандированы заместитель директора по учебной части, учитель химии Ольга Сергеевна Талуева и замдиректора по учебной работе, учитель начальных классов Кристина Сергеевна Дардымова. И сразу - успех! Ольга Талуева стала лауреатом в номинации «Молодые учителя», Кристина Дардымова - победителем в номинации «Молодой управленец».

- Прежде всего, это был вызов самой себе, - признается Кристина Сергеевна. - Сомнения одолевали, конечно, а смогу ли я вообще дать хоть какой результат? И когда стала победителем, то это стало для меня большой неожиданностью. Но победа, пожалуй, не самое главное. Главное - ты видишь воодушевленных, драйвовых людей. Там царит такая бешеная энергия, что ты мгновенно ею заряжаешься.

Итогом конкурса для первых «дебютанток» стали не только призы и дипломы, но и острое желание покорять новые вершины профессионального мастерства. Ольга Талуева поступила в магистратуру, а Кристина Дардымова прошла переподготовку на педагога-психолога в Московском педагогическом государственном университете.

- Вообще-то по образованию я инженер-радиотехник медицинской аппаратуры, - улыбается Кристина Сергеевна. - Но окончив технический университет, поняла, что это не мое призвание. И пришла к Диляре Салиховне проситься на работу, потому что всегда хотела стать школьным учителем.

Вообще «брать» в педагоги специалистов с непедагогическими специальностями - практика обычная. Тем более в условиях острого кадрового дефицита.

- Кадров не хватает, очень не хватает, - качает головой Диляра Салиховна Каримова. - Что скрывать, сейчас профессия педагога не на пике популярности и престижа. А востребованность просто колоссальная. Поэтому заинтересовываем, приглашаем, воспитываем, переучиваем. Не ищем таланты, а творим их сами. В том числе и через участие в конкурсном движении. Тут важен личный пример: в 2016 году я отважилась пройти сквозь сито конкурса «Директор года» и стала его призером. Это позволило мне не только войти в топ лучших руководителей школ России, но и приобрести новых партнеров, завязать деловые и дружеские связи. А это значит - новые мысли, идеи, планы.

КОМАНДА ЮНЫХ И СМЕЛЫХ

В этом году участие в конкурсе, повторимся, приняли сразу пять «делегатов»-лицеистов.

- Когда я получила приглашение приехать в Москву, то, честно говоря, не очень представляла себе масштабы происходящего, - признается замдиректора по учебной работе Гулия Рамисовна Нуртдинова. - Мы с Альбиной Альбертовной Черновой, еще одним заместителем директора нашего лицея, оказались самыми молодыми среди конкурсантов-замов - и по возрасту, и по стажу работы. Но сражаться с такими конкурентами было интересно вдвойне. С задачей мы справились, стали лауреатами в номинации «Молодые управленцы». Теперь советую всем коллегам поучаствовать, попробовать свои силы, получить заряд энергии для профессионального роста.

- Такое интересное ощущение - на конкурсе мы активно работали, но напротив, приехали из Москвы отдохнувшими, посвежевшими, - поддерживает коллегу Альбина Чернова. - Мы словно освободились от внутренних комплексов, воодушевились, настроились на активную работу.

Преподаватель английского языка Лейсан Искандаровна Харисова в своей номинации «Молодые учителя», напротив, оказалась самым опытным игроком.

- Соревноваться пришлось их с конкурентами и с самой собой, - говорит педагог. - Пожалуй, именно преодоление себя, а не только звание лауреата я могу назвать главным итогом своего участия в конкурсе. Прослушав выступления коллег, оценив их методические наработки, очень многое взяла для себя на заметку.

Педагог-психолог 11-х классов Дина Рафаиловна Закирова свои впечатления от участия в конкурсе описывает всего тремя словами.

- Это было креативно, динамично, интересно! - говорит она. - Наша профессия молодая, все специалисты работают в своей методике, поэтому каждое выступление было оригинальным и познавательным.

«ДО ЧЕГО ДОШЕЛ ПРОГРЕСС…»

Победителем нынешнего конкурса в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования» стала Мария Тимуровна Гайнутдинова. С такой специализацией, как у нее, а преподает Мария Тимуровна робототехнику в начальных классах, на конкурсе не было ни одного участника.

- Думаю, что победить мне помогли не только роботы, но и мой предыдущий опыт участия в крупных профессиональных состязаниях, - признается педагог. - Будучи еще студенткой казанского педагогического колледжа, я стала победителем национального чемпионата WorldSkills в компетенции «Преподавание в младших классах».

А что теперь? После того, как педагоги приехали с конкурса? Оказывается, теперь конкурса сам приедет в лицей!

- Как член правления Ассоциации лучших школ России и член жюри конкурса «Педагогический дебют» я предложила в декабре провести на базе нашего лицея двухдневную бесплатную стажировку для всех финалистов нынешнего года! А это 150 человек! - делится планами на ближайшее будущее Диляра Салиховна Каримова. - Пусть приедут, посмотрят, как мы работаем, как добиваемся результатов.

«ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА»

От юных и дерзких, успешно покоряющих конкурсные вершины педагогов лицея № 146 не отстают и их более зрелые коллеги, отдавшие значительную часть своей жизни школе и детям. Так, замдиректора по воспитательной работе Ольга Николаевна Константинова в республиканском этапе конкурсе «Учитель года-2022» стала абсолютным победителем в номинации «Воспитать человека» и заняла второе место в полуфинале одноименного Всероссийского конкурса.

- За свою долгую педагогическую жизнь я и сама участвовала в различных конкурсах, и помогала к ним готовиться коллегам. Знаете, такой играющий тренер, - рассказывает Ольга Николаевна. - И все свои внутренние амбиции, как мне казалось, мне реализовать удавалось. Но увидев в положении конкурса «Учитель года» строчку о возможности участия заместителей директоров по воспитательной работе, сразу поняла - это мое. Увидела возможность делать то, что ранее не делала. Поэтому все этапы конкурса мне дались хоть и не без волнения, но довольно легко.

ВМЕСТО ИТОГО

- Вы знаете, у меня есть мечта! - говорит директор Диляра Каримова. - Начать год без вакансий. И чтобы самой высокооплачиваемой, самой престижной и уважаемой была профессия учителя. Но мечта так и останется мечтой, если мы не будем работать над ней. Своим руками создавая свое лучшее будущее.