В конкурсе участвуют 83 города России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России продолжается конкурс на самый привлекательный и узнаваемый город - «Город России - национальный выбор - 2022». В голосовании принимают участие 83 административных центра страны.

По состоянию на 14 ноября Казань занимает 78 место в рейтинге, за нее проголосовал 751 человек. Но столица Татарстана все еще может занять верхние строчки, ведь голосование продлиться до 30 декабря 2022 года.

Чем Казань привлекает туристов

Отметим, ранее Казань заняла третье место среди городов, в которых хотели бы побывать россияне. Мы поговорили с руководителем пресс-службы аэропорта Казани Аделем Гатауллиным и выяснили, чем же так привлекает туристов столица республики.

- Казань - это город, в котором виртуозным образом сочетаются различные национальные и религиозные традиции, формируя, тем самым, уникальную атмосферу. Это современный и красивый город, который, в то же время, хорошо «помнит» свою историю и увлекательно «рассказывает» её своим гостям, - считает Адель Гатауллин.

По мнению сотрудника пресс-службы Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Вячеслава Слесаренко, немалую роль в привлечении туристов играют также культурные мероприятия, которые проходят в Казани. Жители и гости всегда могут посетить их и найти для себя что-то новое.

Какие позиции в рейтинге занимают другие города

Выше Казани, на 33 строчке рейтинга, располагаются Чебоксары. За город проголосовали почти 7 тысяч человек. Стоит отметить, что столица Чувашии уже дважды становилась победителем конкурса «Город России - национальный выбор», в 2013 и в 2019 годах.

Следом идет Йошкар-Ола, которая занимает 32 место, за столицу Марий Эл отдано 7330 голосов. Высоко поднялся Саранск - на 12 строчку в рейтинге. Этот город посчитали привлекательным более 31 тысячи человек.

Первое место в рейтинге сейчас занимает Владивосток - за него проголосовали более 318 тысяч человек. Вторая строчка принадлежит Севастополю, за который отдали 149 тысяч голосов. Замыкает тройку лидеров Нальчик - почти 92 тысячи проголосовавших.

Голосование в конкурсе «Город России - национальный выбор» продлится до 15.00 30 декабря 2022 года. Выбрать самый привлекательный и узнаваемый, по вашему мнению, город можно на сайте проекта.

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