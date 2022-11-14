В конкурсе участвуют 83 города России.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В России продолжается конкурс на самый привлекательный и узнаваемый город - «Город России - национальный выбор - 2022». В голосовании принимают участие 83 административных центра страны.
По состоянию на 14 ноября Казань занимает 78 место в рейтинге, за нее проголосовал 751 человек. Но столица Татарстана все еще может занять верхние строчки, ведь голосование продлиться до 30 декабря 2022 года.
Отметим, ранее Казань заняла третье место среди городов, в которых хотели бы побывать россияне. Мы поговорили с руководителем пресс-службы аэропорта Казани Аделем Гатауллиным и выяснили, чем же так привлекает туристов столица республики.
- Казань - это город, в котором виртуозным образом сочетаются различные национальные и религиозные традиции, формируя, тем самым, уникальную атмосферу. Это современный и красивый город, который, в то же время, хорошо «помнит» свою историю и увлекательно «рассказывает» её своим гостям, - считает Адель Гатауллин.
По мнению сотрудника пресс-службы Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Вячеслава Слесаренко, немалую роль в привлечении туристов играют также культурные мероприятия, которые проходят в Казани. Жители и гости всегда могут посетить их и найти для себя что-то новое.
Выше Казани, на 33 строчке рейтинга, располагаются Чебоксары. За город проголосовали почти 7 тысяч человек. Стоит отметить, что столица Чувашии уже дважды становилась победителем конкурса «Город России - национальный выбор», в 2013 и в 2019 годах.
Следом идет Йошкар-Ола, которая занимает 32 место, за столицу Марий Эл отдано 7330 голосов. Высоко поднялся Саранск - на 12 строчку в рейтинге. Этот город посчитали привлекательным более 31 тысячи человек.
Первое место в рейтинге сейчас занимает Владивосток - за него проголосовали более 318 тысяч человек. Вторая строчка принадлежит Севастополю, за который отдали 149 тысяч голосов. Замыкает тройку лидеров Нальчик - почти 92 тысячи проголосовавших.
Голосование в конкурсе «Город России - национальный выбор» продлится до 15.00 30 декабря 2022 года. Выбрать самый привлекательный и узнаваемый, по вашему мнению, город можно на сайте проекта.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram