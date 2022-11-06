Казань заняла третье место среди популярных направлений для внутреннего туризма

В опросе принимали участие 1600 человек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Казань заняла третье место среди самых желаемых направлений для внутреннего туризма. Согласно опросу, проведенному сервисом SuperJob, 8% россиян хотели бы побывать в столице Татарстана в течение ближайшего года.

Самым популярным направлением является Санкт-Петербург - город хочет посетить каждый пятый опрошенный. Второе место занимают города Золотого кольца. Отправиться туда в путешествие желают 9% респондентов.

Напомним, в 2022 году в гостиницах Татарстана отдохнули 6,6 миллиона туристов. Только Свияжск и Болгар за девять месяцев посетили 1,6 миллиона гостей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram