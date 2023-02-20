Для жителей и гостей острова-града подготовили масштабную программу.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Уже в это воскресенье, 26 февраля, в Свияжске пройдут масленичные народные гуляния. Для жителей и гостей острова-града подготовили масштабную программу с сжиганием чучела, мастер-классами по приготовлению блинов и костюмированным шествием. Рассказываем, когда и где пройдет масленица в Свияжске 26 февраля 2023 года.
Музей истории Свияжска
В 12.00 гостей праздника встретит фольклорный ансамбль «ВЕРЕС», который исполнит песни, частушки под гармонь и покажет танцы. В 12.30 начнется костюмированное шествие с чучелом Масленицы по улицам Свияжска до Рождественской площади.
Музей истории Свияжска
С 10.00 до 16.00 гости праздника смогут бесплатно отправить открытку из масленичной коллекции, в рамках акции «Из Свияжска с любовью».
Конференц-зал музея-заповедника
Здесь пройдет платный мастер-класс по изготовлению кукл-оберегов из лыка. Участники своими руками смастерят куклу, после чего смогут забрать ее с собой.
Музей археологического дерева «Татарская слободка»
Для гостей праздника на гуслях будет играть Владимир Ненастин, участник группы «НЕЗАМИ».
Центр детского досуга «Сказка»
Для детей и их родителей пройдет платное занятие «Пришла весна - встречай, Масленица!» Участникам поведают про традицию масленицы и раскроют рецепт свияжского блина. Их ждут рассказ о Масленице в отечественном изобразительном искусстве, а также традиционные праздничные игры и забавы.
Комплекс исторической реконструкции «Ленивый торжок»
С 12.00 до 16.00
- Кулинарный мастер-классы от Гильдии Поваров Татарстана по приготовлению блинов;
- Историческая реконструкция «Отечественная война 1812 года»;
- Богатырские забавы при участии клуба исторической реконструкции «Мидгард»;
- Скандинавские игры и танцы;
- Ремесленная ярмарка, мастер-классы, фудкорт, катания на лошадях, тир и интерактивные площадки.
С 13.30 до 15.20
- Традиционные народные игры: «Перетягивание каната», «Прыжки через скакалку», «Ходули», «Ягодка», «Вишенка», «Гиря», «Царь горы», «Маятник», «Бой мешками на бревне», «Перетягивание палки», «Валенок», «Кентавры», «Столкни с пня», «Камешки» и «Столбы». Будет также работать детская площадка с народными играми;
- «Театр Петрушки» покажет представление Петра Уксусова;
- Мастер-класс по традиционному повязыванию платков.
Гильдия поваров Татарстана проведет мастер-класс по приготовлению блинов.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Рождественская площадь
12.00-13.00 Выступления татарстанских фольклорных коллективов.
13.00-13.30 Завершение костюмированного шествия. Выступление фольклорного ансамбля «ВЕРЕС» с обрядовыми масленичными песнями, приговорами о Масленице. Большой хоровод;
13.30 Выступление главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева;
13.40-15.40 Выступления фольклорных коллективов Татарстана и ансамбля «УЕН» из Йошкар-Олы;
15.30-16.00 Зимняя народная забава «Взятие снежной крепости»;
15.40 Подведение итогов конкурса масок и костюмов среди гостей праздника с вручением призов;
16.00 Театрализованное огненное представление от группы «Дженази». Сжигание чучела Масленицы, проводы зимы.
До ж/д станции Свияжск можно будет добраться на электричках, которые отправляются из Казани в 10.27 и в 11.18. От станции Свияжск до острова-града Свияжск, где пройдет Масленица, будет курсировать автобус, который отъезжает в 10.50, 11.55 и в 12.45.
В обратном направлении от острова-града Свияжск до ж/д станции Свияжск автобус отправится в 16.00 и в 17.10. Отправление поезда от станции Свияжск до станции Казань - в 16.41 и в 17.42.
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