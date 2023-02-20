В Казани прошла благотворительная «Арт-встреча» в поддержку «Дома вдали от дома»

В ресторане «Вкусно и точка» на Кремлевской Набережной прошло одно из больших и красивых мероприятий - благотворительная «Арт-встреча» в поддержку семей, в которых дети проходят длительное лечение в отделениях онкологии, реанимации и реабилитации ДРКБ МЗ РТ.

Благотворительная «Арт-встреча» — это не только повод провести время совместно с друзьями и коллегами, написать уникальную картину, но и отличный способ сделать доброе дело и помочь сотням детей быть вместе с родителями во время длительного лечения.

Гости мероприятия погрузились в творческую атмосферу, которую помогла создать преподаватель по живописи - Дарина Першенкова. Под руководством талантливого художника гости узнали о том, как можно создать своими руками шедевр. Волшебную атмосферу встречи создала Анна Ахманова – преподаватель, обладатель Гран-При Международного конкурса искусств (Берлин, Германия). Она сыграла известные классические мелодии.

На мероприятии было собрано около 70 000 рублей. Все собранные средства пойдут на поддержание работы бесплатного Семейного дома