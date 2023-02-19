Кто такой Эрик Гафаров и почему его партнеров приговорили к пожизненному сроку в Турции

По некоторым данным, сам Эрик Гафаров находится в Европе Фото: принтскрин видео.

Суд Турции вынес вердикт по делу компаньонов предпринимателя из Набережных Челнов Эрика Гафарова. Речь идет о Владимире Сухоплюеве и Николае Филиппове. Как рассказал сам бизнесмен, они получили пожизненное заключение.

- В Турции это 36 лет. Но они вернутся домой. Мы активируем план «Б», на него надо от 5 до 12 месяцев. Так же у нас есть и план «С». Что бы мне ни пришлось сделать для их свободы - я сделаю, - заявил Эрик Гафаров. - Почему так произошло? Ошибка, они невиновны. Мы это докажем.

Предприниматель рассказал, что его приятели ведут себя достойно, духом не падают, трудности встречают с улыбкой. Он уточнил, что держит с друзьями связь.

Достоверно неизвестно, по какому именно делу осуждены Сухоплюев и Филиппов. Как утверждает блогер Андрей Алистаров, оно связано с перестрелкой в Стамбуле, которая произошла весной 2021 года. Тогда погибли несколько человек. Сам Гафаров утверждал, что его приятели оказались на месте инцидента случайно и в действительности спасали людей.

- Ставлю себя на место парней. Хотя, я сам тот еще тип: вырос на ГЭСе, меня пытались, похищали, пистолет к голове ставили, топили, утюгом пытали, подсудимым я тоже был – два раза по пять лет мне грозило. Не знаю, как я бы повел себя на их месте, но они очень достойно себя вели, горжусь ими, - прокомментировал Гафаров.

Кто такой Эрик Гафаров?

Эрик Гафаров – известный в Татарстане предприниматель, в прошлом владелец ресторана, службы доставки еды и магазина в Набережных Челнах. Стал популярен благодаря своей активности в социальных сетях и благотворительностью. В частности, бизнесмен запускал конкурсы, в которых подписчики могли рассказать о своей мечте, одну из них Гафаров исполнял. Так, одна из девушек выиграла поездку в Китай для своих родителей, другая женщина – путешествие в Диснейленд для дочери, а паре молодоженов предприниматель подарил поездку в Мексику.

Позже был создан инвестиционный фонд Gafarov and Partners LTD, в котором прокуратура усмотрела признаки мошенничества. Так, по версии ведомства, с октября 2019 по май 2020 года бизнесмен из Набережных Челнов и его партнеры под предлогом извлечения прибыли от инвестиционной деятельности завладели денежными средствами шести людей на общую сумму более пяти миллионов рублей. Позже сообщалось, что сумма ущерба по делу составила около 100 миллионов рублей.

По требованию прокуратуры следственные органы тогда возбудили уголовное дело в отношении организаторов фонда. Сам предприниматель в соцсетях опровергал обвинения, уверял, что он невиновен.

Спустя некоторое время Эрик Гафаров покинул Россию. Сообщалось, что сначала он жил в Турции, а потом переехал в Нидерланды.

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