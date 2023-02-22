Кубок «Комсомолки» по мини-футболу впервые покинул Татарстан

14 февраля на базе казанского Центра гребных видов спорта в традиционном «комсомольском» противостоянии за право обладания Кубком-2023 сошлись пять любительских сборных. И как февраль немыслим без «капэшного» турнира по мини-футболу, так и турнир уже немыслим без команды Казанского моторостроительного производственного объединения. Ребята не просто регулярно принимают участие в кубке, с завидной регулярностью - в 2019, 2020 и 2022-м - они завершали турнир на позиции лидера.

До определенного времени команда АО «Казанский Гипронииавиапром» имени Б. И. Тихомирова» тоже была постоянным участником февральских состязаний, и тоже выступала весьма успешно. Так, в 2013, 2014 и 2017 годах проектировщики становились обладателями турнирного золота, но потом решили взять небольшой тайм-аут и вернулись лишь в текущем году.

Новичком кубка в прошлом году стала команда АО «Казэнерго», которая сразу же заявила о себе, заняв почетное третье место.

Спортивные возможности игроков команд Горьковской железной дороги - филиала РЖД и АО «Нэфис Косметикс» - знакомы читателям «Комсомольской правды» по участию в первом турнире «КП» по волейболу, который состоялся летом 2022 года.

Открывали турнир команды железнодорожников и энергетиков. Сборная ГЖД стартовала весьма энергично: в первые же минуты матча забила противнику первый гол. И на протяжении всей игры атаковала ворота энергетиков столько активно, что только благодаря удивительным способностям их вратаря не каждый мяч железнодорожников достигал заветной цели.

Несмотря на все усилия, игрокам «Казэнерго» не удалось остановить этот расстрел, и встреча закончилась со счетом 4:0 в пользу ГЖД.

Следующая пара - КМПО и «Нэфис Косметикс». Моторостроители почти мгновенно подтвердили свою лидерскую квалификацию красивым голом. После него химики как львы бросились защищать свою половину поля, стараясь гасить неслабые притязания противника. Но табло безжалостно фиксировало все новые и новые голы КМПО. 3:0… 4:0…

- Центр! Центр надо перекрывать! - волновались болельщики химиков на скамейках.

7:0… 8:0… Все с облегчением вздохнули, когда финальный свисток остановил игру.

- Очень хорошо, что в этом году в турнире участвуют много неизвестных нам команд, - сказал начальник бюро в конструкторском отделе газоэнергооборудования КМПО Дмитрий Губернаторов. - Так играть гораздо интереснее. И турнир обретает новые черты. Радует, что любительских команд становится все больше и больше.

- Игра интересная! Для нас главное не победа, а участие в этой завораживающей и увлекательной игре. Каждая команда уникальна по-своему. Спасибо организаторам данного мероприятия за возможность участвовать в игре, пообщаться с игроками других компаний и прочувствовать спортивный дух этого мероприятия. Отдельно благодарим руководство нашей компании АО «Нэфис Косметикс» за помощь и поддержку, - сказал после игры менеджер по приоритетным проектам АО «Нэфис Косметикс» Батыр Чарыев.

Вот команда «Гипронииавиапрома» готовится сразиться с почувствовавшими вкус победы железнодорожниками. Проектировщики пропускают первый мяч в свои ворота, но быстро приходят в чувство и начинают давить соперника с завидным азартом.

ГЖД не сдается, не хочет уступать завоеванное преимущество, однако ГАПовцы оказываются проворнее, и вот уже на их счету две результативные атаки. Команды играют чересчур решительно, судьи гасят их чрезмерный энтузиазм желтыми карточками, но в итоге железнодорожники оказываются более результативными и заканчивают встречу со счетом 4:2 в свою пользу. И сразу после матча отправляются в буфет, организованный специально для игроков турнира, восстановить силы свежей выпечкой и горячим чаем.

- Тяжеловато нам, конечно, играть, - признается мастер участка производства Антон Антонов. - Команда у нас сборная, пять игроков приехали в Казань из Нижнего Новгорода. Выехали еще вчера, рано утром были на месте. Спасибо организаторам, что так тепло встретили, накормили, окружили заботой. Сейчас соберемся с силами, заправимся, отдохнем и еще покажем, на что мы способны.

Пока нижегородцы готовятся к новым свершениям, на поле уже вступают в единоборство команды «Казэнерго» и КМПО. Игра была жесткой, никто не хотел уступать, и уже казалось, что сейчас все закончится боевой ничьей, но вдруг буквально на последней секунде матча, неожиданно для всех и совершенно точно для самих себя энергетики забивают мяч в ворота моторостроителей. Шок у всех!

- Вот те на! - качает головой судья матча Наиль Хасанов. - Вот все как запуталось!

Рустем Камалетдинов и Наиль Хасанов с председателем Федерации мини-футбола Казани Сергеем Рожковым поздравили победителей (слева направо).

Чтобы узнать, что за чудесные метаморфозы происходят с командой «Казэнерго», которые то проигрывают всухую, то всухую выигрывают, ловлю за руку старшего мастера Советского энергорайона Артема Микалева.

- Небольшой проигрыш для нашей команды - это стимул и тренировка перед следующими великими свершениями, - важно говорит он. - Турнир прекрасный, судья - строгий, так что все хорошо. Соперники - лучшие, но мы будем еще лучше.

Турнир продолжается, проектировщики из ГАП успешно противостоят химикам из «Нэфиса». Их встреча заканчивается со счетом 2:6 в пользу ГАП.

- Весь наш секрет - в хорошем обеде! - смеется тренер команды «Казанского Гипронииавиапрома» Дмитрий Благов. - Команды, конечно, сильные, а мы после длительного перерыва. Так что поняли - надо больше тренироваться. Поэтому спасибо «Комсомольской правде» за возможность участия в таком замечательном мероприятии.

Пока отстрелявшиеся команды налегают на пирожки и чай в буфете, в зале буквально рвут кроссовками паркет игроки команд ГЖД и КМПО. Степенная битва титанов постепенно переходит в режим побоища и заканчивается настораживающим счетом 4:1 в пользу железнодорожников.

Противостояние «Нэфис Косметикс» и «Казэнерго» начинается с гола в ворота химиков. Становится ясно, что энергетики разошлись не на шутку. Химики старательно атакуют ворота соперника, но матч все равно заканчивается не в их пользу - со счетом 1:7. Единственный гол в ворота энергетиков зал встречает аплодисментами и криками «ура!».

На игровом поле - новые соперники: ГАП и КМПО. Их встреча заканчивается… проигрышем последних. 2:0.

Турнир движется к своему логическому завершению, на поле вызываются команды «Нэфис Косметикс» и ГЖД. Разгоряченные железнодорожники играют жестко, судья не успевает доставать желтую карточку. Счет в итоге выходит пылающим - 8:3 в пользу нижегородцев. Хорошо, что бутылочек воды «Сестрица» организаторы выдавали спортсменам в неограниченном количестве, было чем остудиться во время игры.

- Жестко сегодня играют команды? Судя по количеству вынесенных вами предупреждений, - спрашиваю бессменного судью «комсомольских» турниров Рустема Камалетдинова.

- Очень жестко. Но в этом году команды очень качественные, так что все нормально. Радостно, что люди продолжают заниматься спортом. Спорт сейчас нужен, как никогда раньше.

Финальная игра, где встретились команды «Казэнерго» и ГАП, получилась тоже напряженной. Голы заколачивались соперниками поочередно, но удача все же была более благосклонна в этот раз к проектировщикам - 3:1.

Все хорошее когда-нибудь заканчивается, и вот уже команды приглашаются на церемонию награждения. Кубки, медали, благодарственные письма и пакеты с подарками от партнеров турнира всем игрокам вручали управляющий ООО «Центр-Медиа» (газета «Комсомольская правда») Тимур Бадретдинов и председатель Федерации мини-футбола города Казани, руководитель комитета по мини-футболу Федерации футбола РТ Сергей Рожков.

Бронза досталась казанским энергетикам, серебро забрал вернувшийся в турнир «Гипронииавиапром», золото и заветный кубок, впервые в его истории, увезли в Нижний Новгород железнодорожники.

«Комсомольская правда» выражает искреннюю благодарность за поддержку турнира ректору Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Рафису Бурганову, директору Центра по гребным видам спорта Андрею Феоктистову, инструктору центра Лейле Фроловой, главному врачу станции скорой медицинской помощи Фариду Галяутдинову. А также партнерам, предоставившим подарки для участников мероприятия, - крупнейшему отечественному производителю бытовой химии АО «Нэфис Косметикс» и производителю качественных кондитерских изделий без сахара Snaq Fabriq.

1 место - команда Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

2 место - команда АО «Казанский Гипронииавиапром» имени Б. И. Тихомирова».

3 место - команда АО «Казэнерго».

4 место - команда АО «Казанское моторостроительное производственное объединение».

5 место - команда АО «Нэфис Косметикс».

Автор текста и фото Татьяна Янькова.

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