«Постоянно забирал младшего братишку со школы»: в Татарстане по дороге на уроки погибли ученик и его бабушка

Машина с детьми врезалась в грузовик. Фото: ГИБДД Татарстана

В этот четверг, 16 февраля, утром на трассе Казань-Оренбург произошло смертельное ДТП. В аварии погибли два человека, еще двое пострадали. Как оказалось, среди получивших травмы, в том числе и смертельные, есть дети.

ПОВЕЗЛА ВНУКОВ В ШКОЛУ

В тот день, как обычно, 61-летняя бабушка собрала внуков - 16-летнего мальчика и его младшего брата, села за руль автомобиля «Лада Калина» и повезла их на уроки в школу №21 Альметьевска. Заодно решила подкинуть до работы и их мать. Им нужно было проехать через трассу Казань-Оренбург.

Кстати сказать, на этой трассе довольно интенсивное движение, но некоторые водители в условиях непогоды все же предпочитают ехать на небольшой скорости 60-80 км/ч. Однако бабушка за рулем «Лады», видимо, подумала, что дети могут опоздать на уроки, и ускорилась, пошла на обгон.

Оказавшись на встречной полосе движения, женщина, по предварительной информации не справилась с управлением, врезалась в идущий прям на нее с детьми грузовик «Скания». В результате ДТП бабушка и ее старший внук погибли на месте, младший брат и мать мальчиков выжили. Они получили различные травмы и были доставлены в больницу.

«ХОРОШИЙ БЫЛ ПАРЕНЬ, ДОБРЫЙ И ОТЗЫВЧИВЫЙ»

Именно так отозвалась вахтер школы о 16-летнем погибшем в ДТП ученике 9 класса.

- Всегда здоровался и ко всем уважительно относился. Постоянно забирал младшего братишку со школы. Эх, Господи, горе то какое! - с прискорбием сказала женщина в разговоре с корреспондентом «КП-Казань».

Остальные в школе в курсе произошедшей аварии с участием их учеников, но комментировать наотрез отказываются. Что завуч, что директор. Последняя и вовсе при этом сослалась на некое экстренное совещание.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram