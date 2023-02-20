Мир фонда «Ярдам-Помощь» глазами проходящего…

С общенациональным благотворительным фондом «Ярдам-Помощь» впервые я познакомилась зимой 2021 года, хотя жила только через дорогу… Почему сейчас я пишу об этом? Потому что многие люди не знают о существовании этого фонда. Для многих он ассоциируется с мечетью «Ярдэм», где можно почитать намаз, совершить никах, обучиться на воскресных курсах основам Ислама.

Зима. Вниз, по улице Серова, находился ближайший банкомат, и свой путь я держала именно туда. Мечеть, небольшая узкая тропинка. Вдоль нее ограждения зеленого цвета и через каждые несколько шагов круглые плакаты, смысл каждого из которых заключался в том, что надо помогать всем, кто в этом нуждается. Но я шла дальше, не обращая на них внимания.

Это был час дня. И вдруг вижу очередь. Тогда в моей голове сразу возникли вопросы «Зачем? Зимой? В такой холод? Что все эти люди ждут? Вот бабушка лет 70-75. В руках старушка держала пакет.

- Здесь что-то раздают? - спросила я у нее.

-Еду, - ответила она сухо.

В очереди стояли бабушки и дедушки, люди средних возрастов, молодые мужчины.

- Неужели эти люди настолько отчаялись, что смысл их жизни заключается в какой-то еде, - подумалось мне.

И вот я в самом начале очереди. Из окошечка небольшого павильона мужчины выдают контейнеры с едой, на которых наклейка со словами: «При поддержке фонда президентских грантов. Общенациональный благотворительный фонд «Ярдам-Помощь»».

- А что тут происходит? - спросила я одного из мужчин, продолжавших раздачу еды.

- Горячие обеды раздаем. Это социальная акция «Дорога жизни», - сказал он.

Я не стала их отвлекать от работы своими, как казалось мне тогда, нелепыми вопросами, и пошла дальше по своим делам - в банкомат. На обратном пути застала уже только двух-трех людей, стоявших в очереди, и решила подождать окончание раздачи и подробнее расспросить обо всем. Передо мной стоял мужчина, с двумя пакетами, как оказалось позже, один из них предназначался жене-инвалиду, которая не могла ходить. Он забрал свои обеды, и перед окном раздачи стояла уже я. Неожиданно и мне протянули контейнер.

- Нет, нет, мне не надо. Расскажите, что здесь происходит? - говорю я.

Мужчина попросил пройти к мечети. Открылась главная дверь в «Ярдэм». Поднимаясь по лестнице вверх, можно было заметить инвалидные коляски, сложенные рядами. Наверху встретил молодой человек, который провел для меня экскурсию.

Первым делом он сказал, что в здании мечети «Ярдэм» уже вот несколько лет функционирует благотворительный фонд «Ярдам-Помощь». Изначально фонд был только исламским, сейчас уже приобрел масштабы общенациональные.

- А что, например, его делает «общенациональным»? - спросила я.

- У нас в фонде практически каждый месяц проходят реабилитационные курсы, и, если изначально к нам могли попасть только мусульмане, то сейчас может прийти, приехать, прилететь инвалид любой нации, религии. Но помимо всего фонд реализует и много других социально-значимых проектов, направленных на улучшение качества жизни тех, кто в этом нуждается, - объяснил сотрудник фонда.

Первая комната. Компьютеры, большие клавиатуры, красные шарики на магнитах, звуковое оборудование - все это создавало игровую комнату для детей. Но для инвалидов. Здесь незрячие обучаются шрифту Луи Брайля, компьютерной грамотности, программированию по операционной системе Джавс (JAWS).

Вторая комната. Массажные кресла, специфический запах крема, характерный для спа-салонов, спокойная и приятная атмосфера.

Третья комната. Здесь чувствовался разгул фантазии: комната пестрила разными яркими поделками, в клетках весело щебетали птички. На третьем этаже находились комнаты реабилитантов.

В этом же здании, но в подвале находилась типография, куда я тоже заглянула. Здесь вовсю кипела работа. Я заметила, что напечатанные листы были белые. Как оказалось, здесь печатают книги со шрифтом Луи Брайля. А листки эти, оказывается, вовсе не были пустыми, и если приглядеться, то на них можно было заметить выпуклости.

- Эти выпуклые точечки в терминологии обозначаются как рельефно-точечный тактильный шрифт. Он предназначен для письма и чтения незрячим и слабо видящим людям. Например, у нас печатается Коран по Брайлю. Для инвалида он состоит из шести томов, в то время как обычный зрячий человек может прочитать Коран в одном томе. Поэтому работа здесь ведется огромная и социально важная, - рассказал мужчина, стоявший около принтеров, непрерывно печатающих листки.

За стопкой коробок и листов сидел молодой парнишка, он читал листочки с точечками и так проверял каждый лист на ошибки.

Уже позже я познакомилась с Ильфатом Гиниятуллиным. Он инвалид 2-ой группы, приехал с женой из Белгородской области. Ильфат Гиниятуллин уже с детства имел проблемы со зрением, за всю свою жизнь он перенес множество операций, которые оказались безрезультатными.

- Я благодарен фонду. Здесь у меня началась совсем другая жизнь. Благодарю за то, что когда-то поверил во Всевышнего, за то, что начал читать намаз. Благодаря председателю совета фонда Илдару хазрату Баязитову в 2016 году я смог совершить хадж. Это было самым лучшим событием в моей жизни - говорит он.

Ильфат Гиниятуллин не единственный человек, чья жизнь поменялась благодаря фонду. Некоторые из инвалидов стали работниками фонда. Их объединяет многое: они позитивны, инвалидность не мешает им жить и работать. Они радуются, не унывают, ищут во всем положительное, и в этом можно взять с них пример…

Автор текста и фото Ляйсан Сафина.