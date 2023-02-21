Просят показать грудь и вылить на себя воду: журналист узнала секреты мира вебкама в Казани

Девушкам обещают хорошую зарплату Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Каждый хотя бы раз слышал о вебкаме, но не все понимают, что из себя оно представляет. В основном считается, что там занимаются аморальными вещами. Напомним, что в Казани ранее студенткам около общежитий раздавали листовки о наборе моделей в студию вебкама. И это не единственный способ привлечь девушек «красоваться» перед камерой на весь мир за деньги. Как оказалось, в городе продолжается активный набор. В ход идет все – от звонков по телефону, мессенджеров и объявлений о высоком заработке.

Вот такие листовки вручали девушкам на улице в Казани.

Как выяснила «КП-Казань», многие менеджеры по поиску такого персонала заманивают в вебкам с помощью завуалированно составленной вакансии о поиске модели или актрисы. Обычно в таких объявлениях не указаны точные обязанности работника. И таких вакансий в Казани насчитывается около 20-30.

Корреспондент «КП-Казань» позвонила по нескольким телефонным номерам, оставленных в соответствующих объявлениях. Первый «звоночек» в ответ был в мессенджере, хотя могли и позвонить. Первое, что сделал менеджер, так это письменно задал вопрос про возраст. Как многие знают, в вебкаме есть возрастные ограничения 18+. Убедившись, что с ними ведет разговор совершеннолетняя девушка, он решил узнать есть ли у корреспондента понимание о том, что такое вебкам. Далее последовала «лекция».

- У нас студия вебкам-моделей. Наши девушки общаются посредством веб-камеры и переписки с иностранцами. Общение ведется в разном формате. Есть нон-нюд (не полное оголение тела – Ред.), есть просто нюд (придется сидеть перед камерой голой – Ред.). Категорию модель выбирает сама. На время работы модели предоставляется отдельная рабочая комната. На студии есть администратор, который помогает на всех этапах работы, - рассказал менеджер.

Так, он сообщил, что в студии есть маски и вообще все, что душе угодно из вещей «для взрослых». Что же касается вопроса про заработок, то тут в ответ посыпались заверения о двух тысячах рублей за смену минимум. И тут же начали убеждать, что можно заработать и сверх этого, если больше времени провести в чате с мембером (так называют собеседников-иностранцев – Ред.), то есть один на один. При этом в первый месяц работы платить девушкам обещают каждый день, а после – один раз в неделю. По словам менеджера, опыт здесь имеет большое значение. Так, по его словам, одна из девушек, которая работает уже около шести лет, в неделю в среднем получает от 70 тысяч рублей, а еще более опытные модели только за одну смену зарабатывают от 12 тысяч рублей.

- Моделей у нас работает около 10-15. Но они не все разом в эфире. В смену три человека обычно выходят, бывает и одна девочка выбирает подходящую для нее смену. Возраст от 18 до 27 лет. Вообще берем девушек до 32 лет примерно, - продолжал менеджер.

В качестве работы во время общения рассматривается и флирт со «зрителем», во время которого некоторые девушки даже раздеваются. Но есть и фетишисты. Так, по словам менеджера, один из клиентов просил модель показать ему голые пятки.

В итоге девушкам приходится не только разговаривать с иностранцами, а они – это и есть аудитория вебкама, но еще и выполнять их странные поручения. В случае, если вы не хотите этого делать, то можно отказаться, уверял менеджер. По его словам, если собеседник не понравится девушке, то можно заблокировать его и внести в «черный список». Так ли это на самом деле, а может все как раз наоборот?

Главная аудитория вебкам-студий - это иностранные интернет-пользователи. На них и зарабатывают. Фото: Мария ЛЕНЦ

«ПРЕДЛОЖИЛ ВЫЛИТЬ НА СЕБЯ СТАКАН ВОДЫ»

Ане (имя изменено – Ред.) поступил звонок по вакансии модели. Она сразу заподозрила, что это может быть вебкам-студия. Однако решила согласиться, чтобы узнать, что же это такое на самом деле. Пришла в офис, где ее встретил молодой человек. Он сначала сделал ей пару комплиментов, потом узнал, где она учится и с какой целью ищет работу. После начал подводить Аню к теме вебкама, рассказал об их команде, что они ищут моделей, чтобы заработать хорошие деньги.

- Я узнала, что сам парень попал в вебкам тоже с целью попробовать, что это такое. Он начал меня уговаривать сфотографироваться с паспортом для того, чтобы создать мой личный аккаунт. Я долго сопротивлялась, потому что боялась. Но в итоге решила согласиться, - рассказала «КП-Казань» девушка.

Ей создали аккаунт с другим именем и дали адрес квартир, где непосредственно работают модели.

- Это четырехкомнатные квартиры, богато обустроенные, со всей необходимой мебелью и техникой. В каждой комнате за монитором сидит девушка. В помещении имеется огромная кровать с подсветкой, камерами. Также у каждой под рукой имеется распечатанное правило, где прописаны все важные моменты, - вспоминает Аня. - Девушка, с которой я общалась, раньше тоже работала веб-моделью, но теперь получила повышение до менеджера по подбору персонала. Она предложила мне сразу пройти стажировку, на что я согласилась. Мой рабочий день длился с 14.00 до 20.00.

Ей объяснили, что вести диалог нужно будет на англоговорящую аудиторию. Прерывать трансляцию строго запрещено. Если модель захочет кушать, то нужно есть только эстетичную еду, чтобы мужчинам было приятно на это смотреть. В тот день Аня не взяла с собой ничего поесть, поэтому попросила своего менеджера заглянуть в магазин за едой.

- Мне было сложно коммуницировать с мужчинами, потому что я плохо говорила на английском. Нет, там, конечно, есть гугл-переводчик, но его удобно использовать лишь при общении в чате. Когда я пыталась разговаривать с ними вслух, то они меня совсем не понимали, - рассказала девушка.

По словам Ани, собеседники вебкам-моделей, как оказалось, в основном очень ранимые людьми, поэтому с ними нужно общаться вежливо. Там есть приват и обычные комнаты. В первом варианте от моделей ждут шоу. Девушка при выборе такой комнаты должна быть готова к любым желаниям собеседника. Допустим, показать грудь и другие части тела. От выполнения этих просьб будет зависеть заработок модели.

- Мне мужчина предложил вылить на себя стакан воды. Объяснил он эту просьбу просто с возникшим его желанием посмотреть на это. Причем был готов за это заплатить. Здесь модели сами выбирают, выполнять ли их просьбы или нет. Так, в приват-комнате платят уже поминутно - 1$. Там надо исполнять все желания клиента, - пояснила Аня.

По словам девушки, в вебкам-студии за всеми камерами следят специальные люди – менторы. Они отслеживают движения, слова и поведение модели. При нарушении правил, ее могут закинуть в бан. При этом нельзя скрывать лицо и надолго уходить из трансляции, также надо обязательно включать музыку,

- После прохождения стажировки сценаристы берутся за модель, чтобы спланировать представление. Для этого могут подобрать уже иную квартиру с другим интерьером. Получается, что девушке приходится примерять на себя роль актрисы. В итоге руководство забрало у меня 50% заработка и заплатило всего 400 рублей, - говорит Аня.

Закрывать лицо во время трансляции не позволяется, иначе руководство студии отправит модель в бан. Фото: Евгения ГУСЕВА

По ее словам, если девушка не попадает в топ, то автоматически падает в рейтинге. А при попадании в теневой бан оттуда уже не выбирается. Так, что обещанной стопроцентной высокой прибыли, по сути, тут и не пахнет. Не говоря уже о моральных и аморальных аспектах.

Что касается второго, то тут вебкам-модели ходят по краю. За распространение через интернет порнографических материалов можно и уголовное дело схлопатать.

ПРИГЛАШАЛИ РАБОТАТЬ SMM-МЕНЕДЖЕРОМ И ПРОВОДИТЬ ИНТЕРВЬЮ

Отметим, что многие девушки, которые попадают в вебкам-индустрию сразу не понимают, что это «работа мечты» предполагает игру на камеру и флирт с иностранцами. Менеджеры таких студий пытаются всеми возможными способами сразу не спугнуть потенциального сотрудника. Бывает и случаи, когда девушка не находится в поиске работы и предложении о вакансии им поступают через звонки и мессенджеры.

- Вакансию я не искала. Мне просто позвонили и спросили: «Вы ищете работу?». Я ответила, что да. Мне предложили работать SMM-менеджером. Я ответила, что это мне неинтересно. После они предложили еще несколько вариантов и пригласили на собеседование в офис, где обещали со всем познакомить, - отметила в разговоре с корреспондентом «КП-Казань» Юля (имя изменено – Ред.).

В офисе на стадии знакомства девушке было задано много вопросов о возрасте, есть ли братья и сестры, полноценная ли семья, может ли она материально помогать родителям. Больше всего Юлю смутил вопрос о виде транспорта, на котором она приехала. Тогда она подумала, что, скорее всего, такой вопрос был задан, чтобы узнать, сколько ей можно предложить за работу.

- Кто на собеседовании задает вопрос: «А на чем ты добрался?». Спросили бы, как я добралась, долго ли ехала, быстро ли нашла их. При этом много вопросов было про семью. Причем здесь она, если работать у них должна я. Вот это меня и насторожило, - отметила Юля.

Далее, по словам девушки, администратор стала рассказывать о веб-моделинге, что все девушки, которые приходят к ним, остаются надолго. Но, окончательно поняв, куда она попала, Юля отказала. Она вежливо объяснила, что ее семья такое не одобрит, да и вообще еще у нее есть парень. Администратора это не останавливало, и она продолжила уговаривать девушку остаться и попробовать.

Еще одна девушка – Вика (имя изменено – Ред.), нашла вакансию на сайте поиска работ, оставила несколько откликов. Предложение о работе в ее случае было завернуто в «обертку» общения с людьми.

- В вакансии было прописано, что нужно будет брать интервью на различные темы. Меня заинтересовало, так как это является хорошим способом повысить уровень развития в данной сфере. Однако напрягло, что за такую работу предлагали довольно таки высокую зарплату - от 70 тысяч рублей в месяц. Чтобы обо всем узнать, я поехала на собеседование, где меня ждал богато обустроенный офис. Там же находилось еще несколько комнат, в одной их которых мне предложили пройти собеседование. Помещение было уютным, был диван, стол и стул, техника и камеры, - поделилась воспоминаниями Вика.

После 30 минут ожидания, по ее словам, подошла весьма представительная девушка, с аккуратно собранными волосами и неброским мейкапом. Она рассказала о том, что Вике предстоит общаться с мужчинами и выполнять их поручения. А заработок будет зависеть от активности участия в разговоре, насколько хорошо модель найдет общий язык с собеседником.

- Тогда я поняла, что тут что-то не так. Я решила отказаться, но меня стали уговаривать и обещали огромный заработок, который позволит жить без ограничений. Но я была уверена, что это вебкам и такой способ заработка мне не подходит. Я встала и ушла, хорошо, что никто не стал мне препятствовать, - рассказала «КП-Казань» девушка.

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Девушкам предлагали высокий заработок (подробности)

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