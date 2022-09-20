Вот такие листовки в городе раздают учащимся вузов. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В столице Татарстана около здания КФУ и в Деревне Универсиады, где большое скопление молодежи, на улицах студентам стали раздавать листовки о приглашении на работу. Дело-то хорошее - совместить учебу и заработок. Вот только приглашают студентов, а точнее студенток в буквальном смысле торговать своим телом - стать вебкам-моделями. То есть, как показывает практика, развлекать интернет-пользователей по всему миру, вытворяя их прихоти в голом виде. Но давайте не будем сразу вешать ярлыки и попытаемся разобраться, что это за работа и что она может принести, кроме заработка.

АНГЛИЙСКИЙ И ПРИЯТНАЯ ВНЕШНОСТЬ

В Казани открывается модельная студия вебкам. «Идет набор персонала», - гласят листовки, которые раздавали казанским студентам.

- Мы ради интереса им звонили. И это действительно студия вебкама. Девушки и молодые люди, как сектанты, завлекают к себе. Рассказывают, как это круто и классно. Называют себя «модельным агентством». А еще и мальчиков тоже зовут, - рассказала «Комсомолке» одна из студенток.

Так что же предлагают за работу, так сказать, на камеру? Итак, опять же согласно раздаваемым листовкам, моделям обещают от 60 тысяч рублей в месяц, ежедневные выплаты, ежемесячные премии и свободный график. Но к соискателям этого «соцпакета» есть и специфические требования. Прежде всего, это возраст - от 18 лет, далее нужно быть общительным, уметь креативно мыслить, знать английский или другой иностранный язык, обладать приятной внешностью и иметь опрятный вид.

Что ж, настолько заманчиво, что корреспондент «Комсомолки» решил позвонить по номеру, указанному в листовке, и попробовать устроиться на работу вебкам-моделью.

- Парней не берем, только девушек! - с ходу заявили в студии.

Правда, вместо вакансии модели корреспонденту предложили поработать агентом по их поиску. Фиксированного оклада и официального трудоустройства, конечно же, не гарантировали, но за 10 приведенных девушек, которые отработают по две смены перед веб-камерой, пообещали заплатить 60 тысяч рублей.

По словам Вадима (так представился по телефону владелец вебкам-студии. - Ред.), на первых порах модель будет зарабатывать около 50 тысяч рублей в месяц. Дескать, для начала ей нужно обзавестись постоянными клиентами и освоиться в этой сфере. Также он отметил, что уровень дохода вебкам-модели еще зависит от того, сколько часов в день она работает и сколько ей за смену удается «слупить» денег с клиентов.

К слову, вебкамщица работает на условиях 50/50. То есть половину нужно будет отдавать организаторам студии.

- Через три месяца у нас вообще можно по 150 тысяч рублей зарабатывать, - заверил Вадим. - Кстати, потолка в заработной плате нет, если девушка захочет, то сможет и по 500 тысяч в месяц делать.

При всем этом работать из дома не получится. По словам Вадима, стримить придется из его студии, где есть соответствующее освещение, интимный интерьер и тематические костюмы.

Кстати, в студию берут не только обладательниц идеальных форм. Работать приглашают и пышек, и худышек.

ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ И ЧЕГО НУЖНО БОЯТЬСЯ

Суть работы вебкам-модели заключается в проведении онлайн-трансляций - «красовании» в интернете перед камерой в режиме реального времени. При этом важен выбранный образ и манера поведения. Нередко вебкамщицы наряжаются в тематические костюмы, например дьяволицы, феи или кошки.

Как рассказал корреспонденту «Комсомолки» Вадим, публика, для которой проводятся трансляции, - это исключительно иностранцы. Поэтому пользователям из России и СНГ доступ к общению с его вебкамщицами запрещен. То есть моделям не стоит бояться за то, что кто-то из друзей или родных увидит ее в интернете.

Вот только как показывает практика, таким обещаниям верить особо не стоит. Вебкамщиц частенько «сливают» в интернет на доску позора. Ведь несмотря на то что общение ведется на иностранных сайтах, сама трансляция записывается на платформе сайта и сохраняется. Поэтому обнародование таких стримов на Родине, видимо, лишь вопрос времени.

«УВАЖАЕМАЯ» ПУБЛИКА

Так кому будут показывать свои прелести казанские студентки, если они, конечно, захотят стать вебкам-моделями. В основном охочие до таких приватных развлечений жители США и Европы. Причем это еще та публика.

Как рассказала корреспонденту «Комсомолки» 24-летняя вебкам-модель Мария (имя изменено. - Ред.), клиентов-зрителей можно разделить на несколько категорий.

Так, это подростки, которые хотят пообщаться с моделью потехи ради; зрелые мужчины, у которых нет времени на личную жизнь и они сублимируют в виртуальный флирт и подобие секса; застенчивые и робкие парни, которые в реальной жизни не могут подойти и познакомиться с девушкой; извращенцы и люди с психическими отклонениями, которые просят вытворять на камеру такое, от чего волосы дыбом встают.

Действительно, этот бизнес построен так, что за деньги клиента вебкам-модель делает все что угодно. К примеру, стать его личной рабыней и выполнять все приказы на камеру или же просто побыть жилеткой, в которую можно поплакаться. Но именно извращенцы платят больше всего, признается Мария

Но всегда приходится вытворять всякую дичь, в том числе ковыряться в носу на камеру и заниматься откровенным секс-флиртом. Есть такие модели, которым платят за общение на высокоинтеллектуальные темы – искусство и подобные. Но таких, как вы сами понимаете, очень мало.

Таким долго всех не удержишь в приват-чате, вот и вытворяют девушки такое, за что их родители явно по голове не погладили бы. Именно платный приват-чат приносит моделям больше всего денег.

Вот и приходится скрывать от всех род своих занятий. Как говорит Мария, в сознании обывателей вебкам - это не что иное, как онлайн-проституция. Поэтому у большей части общества и соответствующее отношение к таким моделям.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Так что же толкает девушек идти работать в вебкам?

Психолог Юлия Кузнецова:

«Прежде всего это легкие деньги. Ведь не нужно каждое утро ходить на работу и до вечера быть на ней. Поэтому молодежь выбирает то, что им выгоднее и комфортнее. Ну а если это студенты, то, как правило, на хорошую работу им пока устроиться не получается. Перед ними встает выбор: пойти работать официантом или администратором по ночам, получая, грубо говоря, 1,5 тысячи рублей за 8-12-часовую смену, или работать в вебкаме и получить те же деньги всего за один час. Кроме того, молодые нынешнего поколения, рожденные в 2000 - 2005 годах, не отличаются традиционными моральными устоями и особо не боятся того, что друзья и родные узнают всю правду. Что удивительно, многие девушки даже хвастаются об этом своим друзьям. А некоторые и вовсе помогают деньгами родителям, не скрывая того, каким путем они были заработаны. Хотя и преподносят это все немного в другой форме, говоря, что работают блогерами».

СУД ДА ТЕЛО

В то время как в Казани студентов завлекают в вебкам-студию, Верховный суд России готовит поправки в уголовную статью о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов или предметов.

Согласно им, деятельность студий и самих вебкам-моделей могут приравнять к созданию, а также распространению порнографии. А тут уже для каждого из участников этого «творческого» процесса, если поправки все же будут внесены, грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram