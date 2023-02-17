Сейчас популярные ночные клубы уже закрыты и их завсегдатаям остается только предаваться ностальгии. Фото: Адель ХИСАМОВ

Одетые в брюки, джинсы, юбки и шорты с заниженной талией девушки тогда вовсю штурмовали ночные клубы столицы Татарстана. Напоминаем им и рассказываем их детям, как мамы и папы отрывались в то время.

НОЧНОЙ КЛУБ «АРЕНА»

Это, пожалуй, был самый центровой клуб конца 90-х и начала 2000-х. «Арена» - сердце ночной Казани. Здесь по пятницам и выходным собиралась вся городская молодежь. Молодые ребята в джинсах из денима и олимпийках «Адидас» приходили сюда толпами в надежде познакомиться с девушками под ритмы танца, в том числе и под 140 ударов в минуту.

К слову, перед клубом они, как правило, употребляли пиво или джин-тоник, чтобы прийти на всеобщее веселье в уже приподнятом настроении. Правда, все это приходилось как парням, так и девушкам выпивать перед дверями заведения, со своими напитками туда не пускали, как, впрочем, и в настоящее время. Цена за вход тогда колебалась от 15 до 150 рублей в зависимости от времени суток (учтите, что тогда был совсем другой уровень зарплат и цен в магазинах. - Ред.). Для девушек, кстати, вход в клуб бывал частенько и бесплатным. Их стайки по вечерам толпами привлекали на дискотеку платежеспособных представителей сильного пола.

Что касается музыки, то в «Арене» в основном звучали хиты популярных тогда исполнителей - это, например, «Руки Вверх!», Scooter, «Дискотека Авария» и «Акула». Чуть позже на танцполе зазвучали транс, техно и драм-н-бейс. Разгоряченная напитками молодежь уходила в полный отрыв, как в последний раз.

В стенах «Арены» и за ее пределами частенько случались драки и разборки - обычное дело тогда. Ведь клуб был эпицентром ночной жизни, который притягивал молодежь со всех районов Казани. В таком Вавилоне, нет-нет, да и заденешь кого-нибудь плечом или косо посмотришь - и всё, пошло-поехало. Сейчас же такие яркие конфликты из-за повсеместно установленных видеокамер можно сосчитать по пальцам.

«Арена» недолго господствовала в городе. Спустя некоторое время у нее появились серьезные конкуренты. Эти клубы начали предлагать гостям более комфортные и современные условия для отдыха. В итоге «Арена» со временем стала нерентабельным заведением и в 2018 году прекратила свое существование.

«ДОКТОР-КЛАБ»

Старый добрый ночной клуб открылся еще в далеком 1993 году. Со временем и он обрел популярность среди молодежи Казани. Любимым горячительным коктейлем тех времен там была «отвертка», ну, а клабберы танцевали в одежде с широкими плечами под треки «Коко Джамбо», «9 PM» и «Тополиный пух».

В нулевых мода на напитки, музыку и прикид сместилась. В клуб пришли джин-тоники, широкие джинсы и The Prodigy. Хотя, по большому счету в то время подросткам было все равно, что слушать - главное, чтобы погромче да алкоголя побольше.

Основным контингентом «Доктор-Клаба» были молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет, На дискотеке они вливали в себя все подряд, лишь бы побыстрее опьянеть и уйти в отрыв. Конечно же, не обходилось и без драк, которые в основном учиняли из-за девушек.

В итоге уцелевшая публика этого клуба подросла, и ей захотелось чего-то нового. В этой связи в 2003 году «Доктор-Клаб» переименовали в «Люксор». Несмотря на завышенные из-за этого цены в баре, ребрендинг прошел на ура, а новая концепция заведения стала притягивать не только подростков, но и контингент 25+.

Стоит отметить, что в «Люксоре» проводились лучшие вечеринки, включая пенное шоу, «Эротический десант» и тусовки в гавайском стиле. Но ничто не бывает вечным, и в тот же роковой для «Арены» 2018 год навсегда закрылся и «Люксор».

«ШТАТ 51»

Казанцы обычно называли его «51-й штат» или просто «Штат». Тут молодежь также взяла за правило разогреться спиртным перед клубом, чтобы внутри особо не тратиться на напитки. Когда все были в подходящей кондиции, звучала фраза: «Айда в штат». Это было сигналом для всей компании ловить попутки и отправляться на танцпол.

К сведению, «Штат 51» был открыт в 2005 году и по своей тематике копировал американские ночные клубы. Здесь проходили самые шумные, модные и гламурные вечеринки с участием местного бомонда. Заведение, к слову, было уникальным по тем годам и помимо танцпола включало в себя ВИП-зоны, бильярдную, караоке и даже американский бассейн.

А еще тут работали лучшие бармены и повара, которые готовили для гостей изысканные коктейли и блюда европейской кухни. Конечно, эти удовольствия не всем были по карману, поэтому молодежь в возрасте до 20 лет ограничивалась там лишь пивом. Но зато вход в заведение был бесплатным, что позволяло собирать до 1500 посетителей за ночь.

По словам бывалых тусовщиков, «51-й штат» тогда перевернул представление казанцев о клубной индустрии и показал им новую, ранее неизведанную ночную жизнь. Напомним, что здесь впервые стали использовать мэшап (смешивание разной музыки/песен в одном треке. - Ред.), а также устраивать танцы гоу-гоу вместо привычного стриптиза.

Отметим, что на протяжении всего времени это заведение было вне конкуренции, даже несмотря на обилие других баров, клубов и караоке, которые вырастали в Казани как грибы после дождя. Однако в 2015 навсегда закрылся и вроде бы непотопляемый «Штат 51».

«ЭРМИТАЖ»

Этот клуб в Казани также был открыт в 2005 году. Он расположился в помещении на улице Парина. Несмотря на то что это был спальный район, «Эрмитаж» соответствовал всем клубным стандартам. Кстати, за ночь заведение могло пропустить через себя так же, как и «Штат 51», до 1500 человек, причем вход туда был платным. Таким образом, администрация клуба хотела видеть у себя наиболее платежеспособную аудиторию.

«Эрмитаж» частенько приглашал московских диджеев по пятницам, которые зажигали публику R&B и хаус-треками. Также тут предлагали отдохнуть в ВИП-зоне. Вдобавок по опыту «Штата 51» в клубе периодически устраивали гоу-гоу-танцы, тематические вечеринки и прочие зрелищные шоу, создавая атмосферу безудержного веселья.

Спустя год владельцы «Эрмитажа» решились на расширение и открыли вторую точку в Ново-Савиновском районе Казани. Кстати сказать, клуб на Парина со временем закрыли.

ЦКЖ

Центр клубной жизни, или попросту ЦКЖ, открылся в 2001 году на улице Фрунзе и вмещал в себя до 1000 человек. На удивление, помимо большого танцпола здесь было еще и три бара: «желтый», «красный» и «зеленый».

Первый представлял собой лаунж-зону, где можно было посидеть и отдохнуть от громкой музыки. «Красный» находился в общем зале и создан специально для любителей выпить не отходя от танцпола. «Зеленый» же располагался на втором этаже над танцполом, чтобы наблюдать за дискотекой с балкона.

Стоит отметить, что в нулевых там работали запрещенные сегодня игровые автоматы. А чуть позже в клубе появились казино, боулинг, кинотеатр и ресторан. Что ж, действительно самый что ни на есть центр клубной жизни.

На радость казанцам в ЦКЖ частенько заезжали звезды российской эстрады, среди которых Чичерина, «Гости из будущего», «Смысловые галлюцинации» и даже Владимир Кузьмин. К сожалению для завсегдатаев клуба, в 2009 году он был закрыт с концами, оставив после себя ностальгический шлейф эпохи нулевых.

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