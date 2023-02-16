В результате жуткой аварии в Татарстане погиб 16-летний подросток

Предполагается, что сидевшая за рулем "Лады" женщина не учла погодные условия

В Альметьевском районе Татарстана, на 264-м километре автодороги Казань- Оренбург, сегодня произошло жуткое ДТП.

Согласно предварительным данным, 61-летняя женщина за рулем автомобиля «Лада Калина» не учла сложные погодные условия, превысила безопасную скорость, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком «Scania».

В результате происшествия пассажир легковушки, 16-летний подросток, а также водитель этого автомобиля погибли на месте. 4-летний ребенок из этой же машины получил различные травмы.

Точные обстоятельства ДТП выясняются.

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