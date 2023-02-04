Врач-онколог из Татарстана рассказал о рационе и дозе алкоголя для профилактики рака

По словам Гимранова, чтобы снизить риск онкологических заболеваний необходимо поменять стиль жизни. Фото: Мария ЛЕНЦ

Врач-онколог завотделением маммологии и пластической хирургии Республиканского онкологического центра Альберт Гимранов рассказал о рационе и дозе алкоголя для профилактики рака.

По его словам, чтобы снизить риск онкологических заболеваний необходимо поменять стиль жизни. Он советует потреблять больше клетчатки, меньше красного мяса, употреблять умеренно рыбу, алкоголь, желательно отказаться от курения.

Так, 30 миллилитров крепкого алкоголя, 180 миллилитров красного вина или 330 миллилитров пива не понесут рисков для молочной железы. Три дозы одного из видов напитка можно употреблять раз в неделю. Также для профилактики важно посещать онколога. Гимранов отметил, что записываться на прием к данному специалисту необходимо как минимум один раз в год.

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