«Человек полностью погружен в свою профессию»: В Казани учительницу уволили за курение и распитие алкоголя со школьниками

Некоторые родители считают, что педагогу нужно дать второй шанс. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице Татарстана родители одной из школ пожаловались на учительницу начальных классов. По их словам, педагог ведет себя недопустимо – курит и пьет алкоголь вместе со школьниками. Все эти обвинения посыпались через соцсети. Их увидело руководство образовательного учреждения и управления образования города. Была проведена проверка, сотрудники управления выяснили обстоятельства инцидента. В итоге педагог была уволена.

Однако, как выяснила «КП-Казань», такой расклад устроил далеко не всех родителей класса, где преподавала та самая учительница. Они намерены объединиться в инициативную группу и выступить с требованиями о восстановлении в должности педагога.

- Когда дети узнали об увольнении, они ревели навзрыд, - рассказала «КП-Казань» одна из родительниц Олеся И. - Я считаю нашу учительницу хорошим педагогом, человек полностью погружен в свою профессию, в наших детей. Она участвует во всех конкурсах и олимпиадах, покупает на свои деньги развивающие игры, она единственный учитель в школе, который гуляет на продленке с детьми как в садике.

При этом родительница, конечно, не оправдывает поступок педагога, но призывает не наказывать ее столь строго.

- Да, она поступила опрометчиво, курила электронную сигарету или вейп при старшеклассниках, но это не повод устраивать травлю на нее со всех сторон. Ей в соцсетях пожелали, «чтобы она сдохла», как только не обозвали, разве это нормально? – недоумевает жительница Казани. - Мы с другими родителями нашего класса намерены встать на защиту учителя. Как минимум, остановить травлю и позволить человеку вернуться в профессию.

Правда, есть сомнения, что в школе заинтересованы в возвращении учительницы. Разговаривать с корреспондентом издания здесь отказались, бросив трубку.

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