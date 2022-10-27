В Казани с улицы Баумана убрали знаменитую достопримечательность – карету Екатерины II

Было решено полностью восстановить ее художественное оформление. Фото: мэрия Казани

В ней можно было посидеть и сделать красивые фото на память о Казани. С улицы Баумана убрали карету Екатерины II.

Дело в том, что исполняется ровно 255 лет с того момента, как императрица подарила свою карету городу. В честь этого события местные бизнесмены предложили за свой счет отреставрировать знаменитую достопримечательность столицы Татарстана – полностью восстановить ее художественное оформление.

- Сейчас карета находится на реставрации. На место ее вернут через две недели, - сообщает мэрия Казани.

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