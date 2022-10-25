Курьеры-партнеры Delivery Club в Казани получат бесплатную страховку

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На курьеров, которые развозят заказы Delivery Club в Казани, распространили программу заботы Яндекса. Она автоматически действует для всех доставщиков, кто начал выполнять заказы через приложение Яндекс Про. Одно из важных преимуществ — это бесплатное страхование от несчастного случая, которое действует во время доставок. Если курьер травмируется, он может обратиться в службу поддержки. Там подскажут, какие документы нужны страховой компании для оформления выплаты.

Также курьеры смогут приобрести полис добровольного страхования и получить компенсацию его стоимости, если выполнят ряд условий. Такая страховка поможет получить выплату от страховой, если доставщик заболеет и не сможет выполнять заказы. В программу заботы также входят скидки на обеды в популярных сетевых заведениях, льготы на аренду и ремонт велотранспорта, юридическая помощь и другие преимущества.

Тем, кто получает заказы через Яндекс Про, доступны ежедневные выплаты за выполненные заказы — для самозанятых доставщиков. Во время повышенного спроса появляется возможность дополнительного заработка. За выполнение персональных целей — бонусы. Открывается возможность брать свободные слоты, чтобы подзаработать: так можно в удобное время получать заказы. Например, когда у курьера выходной, но он решил пару часов поразвозить заказы.