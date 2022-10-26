Осенние каникулы продлятся более недели. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, как будут отдыхать ученики этой осенью.

Так татарстанские школьники, обучающиеся по четвертям, будут отдыхать с 29 октября по 6 ноября. Осенние каникулы в школах с обучением по триместрам пройдут с 21 по 27 ноября.

Отметим, что администрация школы может внести изменения в расписание каникул, так как оно традиционно носит рекомендательный характер. Правда, на практике в Татарстане мало кто так делал.

Отметим, что на период осенних каникул также выпадает государственный праздник - День народного единства. Следовательно для жителей республики выходными станут 4, 5 и 6 ноября, а 3 ноября рабочий день уменьшится на час.

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