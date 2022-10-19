Отдыхаем 4, 5 и 6 ноября, а 3 ноября рабочий день уменьшится на час. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана дало разъяснение по поводу ноябрьских праздников.

Согласно Трудовому кодексу России, 4 ноября - День народного единства - является нерабочим праздничным днем, а продолжительность рабочего времени 3 ноября сокращается на один час. Кроме того, для жителей республики выходным будет 6 ноября - День конституции Татарстана.

Таким образом, татарстанцы будут отдыхать 4, 5 и 6 ноября, а 3 ноября рабочий день уменьшится на час.