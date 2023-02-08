Камиль Исхаков занимал должность мэра Казани с 1991 по 2005 года. Фото: пресс-служба мэрии Казани

8 февраля свой день рождения отмечает экс-мэр Казани, российский государственный и политический деятель Камиль Исхаков. Градоначальник запомнился празднованием 1000-летия Казани и сооружением городского метрополитена. В честь этого события вспоминаем интересные факты из жизни именинника.

Биография Камиля Исхакова

Камиль Шамильевич Исхаков родился 8 февраля 1949 года в столице Татарстана. В 1965 году он окончил Казанский электротехникум, а в 1973 году – физический факультет Казанского государственного университета.

Коллеги вспоминают его как весьма осторожного и политкорректного человека. Среди своих подчиненных Камиль Шамильевич слывет человеком трудолюбивым, при котором дисциплина и субординация соблюдаются четко. Говорят, на адаптацию в местной администрации уходило около года.

О личной жизни Камиля Исхакова известно, что он женат на Фание Исхаковой. У него две дочери: Тереза и Альбина.

Карьера Камиля Исхакова

Свою карьеру Камиль Исхаков начал в 1965 году с профессии электромонтера связи на телефонной станции Казанского химзавода имени Куйбышева. В 1973 году он стал первым секретарем Советского райкома ВЛКСМ Казани. Спустя 7 лет перешел на новую должность замдиректора, а после и директора Казанского научно-учебного центра НПО «Алгоритм».

С 1987 по 1988 года являлся гендиректором Казанского НПО вычислительной техники и информатики. После чего стал первым секретарем Советского района КПСС Казани. С декабря 1991 года Камиль Исхаков возглавил администрацию столицы Татарстана. На этом посту он пробудет до 2005 года.

Преемником Камиля Исхакова стал Ильсур Метшин. Фото: Марат Мугинов, пресс-служба мэрии Казани

Но и на этом карьера Камиля Исхакова не закончилась. В 2005 году президент России Владимир Путин назначил его своим полномочным представителем в Дальневосточном округе, а с 2007 по 2008 года – заместителем министра регионального развития России по Дальнему Востоку и Забайкалью. Сам Камиль Исхаков позже заявит, что не знает, почему президент страны сделал такой выбор.

С 2008 по 2011 года являлся постоянным представителем России при Организации Исламской конференции в Саудовской Аравии. С 2013 года Исхаков станет председателем совета директоров «Казанского научно-производственного объединения вычислительной техники и информатики», а с 2016 года – помощником главы Татарстана.

Из других должностей можно выделить, что с 2000 по 2004 года он был депутатом Госсовета республики второго созыва. С 2005 года Камиль Исхаков занимал должность почетного президента ФК «Рубин», а с 2012 по 2013 года и вовсе стал вице-президентом клуба. Кроме того, он с 2016 года был президентом Болгарской исламской академии. В 2019 году Исхаков руководит инициативной группой по вопросам строительства соборной мечети в Казани.

Что сделал для Казани Камиль Исхаков

Яркой страницей в деятельности Камиля Исхакова на посту мэра стало 1000-летие Казани. Вместе с первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым и, на то время, премьер-министром республики Рустамом Миннихановым ему удалось реализовать масштабный проект празднования юбилея города.

Именно к этой дате в городе появилось казанское метро, а вместе с ним и первые пять станций. Запомнился мэр также ликвидацией ветхого жилья и восстановлением исторического центра города.

Во время руководства Исхакова в Казани появились Благовещенский собор и мечеть Кул Шариф, без которых сейчас трудно представить современный облик города. Кроме того, благодаря ему в Казань из Ватикана была возвращена Казанская икона Божией Матери.

Награды и звания Камиля Исхакова

У Камиля Исхакова довольно большой список как региональных, так и федеральных наград. За большой вклад в реализацию социально-экономических реформ он награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени. На его счету также орден Почета, орден «За заслуги перед Татарстаном», орден преподобного Сергия Радонежского II степени и орден «Дуслык».

Является он и лауреатом премии Совета Министров СССР, почетным работником жилищно-коммунального хозяйства России и почетным гражданином Казани. Камиль Исхаков награжден медалями «В память 1000-летия Казани» и «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ленина».

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