Президент Татарстана наградил экс-мэра Казани орденом «Дуслык»
В этот понедельник, 4 марта, президент Татарстана Рустам Минниханов за многолетний плодотворный труд во благо республики наградил орденом «Дуслык» экс-мэра Казани Камиля Исхакова.
В частности, глава региона отметил большой вклад награжденного в создание Болгарской исламской академии, а также в укрепление межнационального и межконфессионального согласия в Татарстане.
Кроме того, Рустам Минниханов назначил помощника президента Татарстана, председателя совета учредителей Болгарской исламской академии Камиля Исхакова руководителем инициативной группы по вопросам строительства Соборной мечети в Казани.
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ИСТОЧНИК KP.RU