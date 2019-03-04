Президент Татарстана наградил экс-мэра Казани орденом «Дуслык»

СЕГОДНЯ 11:37 2019-03-04T11:37:04+03:00

Отмечается, что свою награду Камиль Исхаков получил за большой вклад награжденного в создание Болгарской исламской академии, а также в укрепление межнационального и межконфессионального согласия в Татарстане. Фото: kpfu.ru

Также Камиля Исхакова назначили руководителем инициативной группы по вопросам строительства Соборной мечети в столице республики

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В этот понедельник, 4 марта, президент Татарстана Рустам Минниханов за многолетний плодотворный труд во благо республики наградил орденом «Дуслык» экс-мэра Казани Камиля Исхакова.

В частности, глава региона отметил большой вклад награжденного в создание Болгарской исламской академии, а также в укрепление межнационального и межконфессионального согласия в Татарстане.

Кроме того, Рустам Минниханов назначил помощника президента Татарстана, председателя совета учредителей Болгарской исламской академии Камиля Исхакова руководителем инициативной группы по вопросам строительства Соборной мечети в Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU