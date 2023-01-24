Члены экипажа обоих самолетов погибли. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ровно 70 лет назад, 23 января, недалеко от аэропорта Казани в воздухе столкнулись два грузовых самолета Ил-12 и Ли-2. Трагедия унесла жизни 11 человек. В годовщину авиакатастрофы вспоминаем обстоятельства и причины произошедшего, а также рассказываем, кто виноват в смерти людей.

Что известно о столкновении грузовых самолетов Ил-12 и Ли-2 над аэропортом Казани

В этот роковой день, 23 января 1953 года, была метель, видимость составляла 1300 метров, небо полностью закрывали облака, шел снег.

Самолет Ил-12 выполнял грузовой рейс из Новосибирска в Москву, в ходе которого перевозил груз весом более 2,4 тысячи килограмм. Судно совершило промежуточную остановку, приземлившись в аэропорту Казани.

В это время самолет Ли-2 летел из Санкт-Петербурга в Екатеринбург. Судно также перевозило груз весом свыше 1,4 тысячи килограмм. Первая промежуточная остановка состоялась в московском аэропорту Быково, следующая – должна была быть в Казани.

Воздушное судно Ли-2 приблизилось к аэропорту Казани на высоте 1800 метров. Тогда диспетчер Корнилов дал экипажу команду снизиться до 600 метров. С учетом погодных условий грузовой самолет должен был выйти на радиостанцию на высоте 900 метров, однако руководитель полетов Селивончик дал указание снижаться до 300 метров. Эта команда противоречила действующим инструкциям, но диспетчер решил ее не отменять. Пилоты Ли-2 снижают судно до 300 метров, но при этом не видят аэропорт. Экипаж сообщает об этом руководителю полетов, на что получают распоряжение продолжать снижаться для захода на посадку.

Погода начинает быстро ухудшаться. Аэропорт нужно было закрывать, а прибывающие самолеты направлять на запасные аэродромы, либо задержать в зоне ожидания. Возможно, если бы руководство приняло какое-нибудь из этих решений, то катастрофы удалось бы избежать. Ведь в небе в районе аэропорта находился только Ли-2, у которого было достаточно топлива для выбора любого из этих вариантов. Однако начальник аэродрома Тугузов принял решение не прекращать полеты, а заместитель по летной службе Кузьмин и руководитель полетов Селивончик не стали ему перечить.

Самолет Ли-2 начал выполнять стандартный разворот для захода на посадку. В это же время дают разрешение на вылет из аэропорта Ил-12. Экипаж запрашивает разрешение повернуть вправо на курс полета. Руководитель полетов маневр одобряет. Спустя 105 секунд после взлета на высоте 150 метров в судно врезался Ли-2. Оба грузовых самолета потеряли управление и рухнули недалеко от села Вознесенское, в трех километрах от аэропорта.

Погибшие при столкновении грузовых самолетов Ил-12 и Ли-2 над аэропортом Казани

Экипаж судна Ил-12 состоял из шести человек: заместителя командира авиаэскадрильи Алексея Никуллина, командира воздушного судна Михаила Филонова, второго пилота Бориса Егунова, бортмеханика Павла Павского, бортрадиста Ивана Хабло и инженера Аркадия Анищенко.

В экипаж самолета Ли-2 входили пилот-инструктор Вениамин Рубцов, второй пилот Петр Фетисов, бортмеханик Иван Щербин и бортрадист Павел Осипов. В авиакатастрофе никто не выжил.

Причины столкновения грузовых самолетов Ил-12 и Ли-2 над аэропортом Казани

Следственная комиссия пришла к выводу, что вины обоих экипажей в произошедшем нет, а катастрофа произошла по вине службы управления воздушным движением аэропорта. Главным виновником назвали руководителя полетов Селивончика. Другими виновными стали начальник аэродрома Казани Тогузов, его заместитель по летной службе Корнилов и диспетчер Кузьмин.

Катастрофа произошла из-за множественных нарушений. Так, например, из-за сложных погодных условий самолет Ли-2 осуществлял подвод к ДПРМ на высоте 300 метров, когда это должно было совершаться на высоте 900 метров. Однако начальник аэропорта и его заместитель ухудшение погодных условий проигнорировали.

Руководство полетов могло избежать трагедии несколькими способами: либо задержать взлет Ил-12, пока не приземлиться Ли-2 или же задержать Ли-2 на высоте 600 метров, пока экипаж Ил-12 не сообщит о выходе на курс следования.

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