Крещенских морозов 18 и 19 числа не предвидится. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Совсем скоро православные отметят один из главных религиозных праздников – Крещение Господне. Для жителей столицы Марий Эл в этом году оборудуют купель на левом берегу реки Малая Кокшага возле Вантового моста. Рассказываем, какая будет погода на Крещение в Йошкар-Оле 19 января 2023 года.

Прогноз погоды на Крещение в Йошкар-Оле 19 января 2023 года

По прогнозам Гидрометцентра Марий Эл, ночью 17 января температура воздуха составит от -13 до -18 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до -6 градусов. На дорогах гололед.

Крещенских морозов 18 и 19 числа не предвидится. Ночью будет от -8 до -13 градусов. В среду днем температура воздуха составит от -4 до -9 градусов, в четверг – от -1 до -6 градусов. Ожидается снег с дождем.

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