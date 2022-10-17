Ту-104 — первый советский пассажирский самолёт на реактивной тяге. Фото: Иван МАКЕЕВ

Крушение самолета Ту-104А в Вурнарском районе Чувашии произошло 17 октября 1958 года. Тогда это стало самой страшной авиакатастрофой в СССР и второй в мире по количеству жертв. Вспоминаем события одной из самых страшных трагедий, которая унесла жизни 80 граждан разных стран.

Что известно о крушении самолета Ту-104А в Чувашии

Советский самолет Ту-104А с бортовым номером СССР-42362 летит по проверенному маршруту Пекин – Омск – Москва. Воздушное судно прошло уже большую часть пути, и скоро пилоты собираются приземляться. Однако из-за сильного тумана в Москве и Нижнем Новгороде им отказывают в посадке. Диспетчер приказывает выполнить разворот для приземления в Екатеринбурге. Воздушное судно уже пролетело Казань и находилось над Чувашией на высоте 10 тысяч метров.

Во время разворота сильный поток воздуха подбросил судно еще на 2–3 тысячи метров. В результате Ту-104А заваливается на крыло, входит в “штопор”, пилоты теряют управление и самолет почти вертикально падает вниз.

С борта поступают тревожные сообщения:

Борт: Спасайте, Вероника (диспетчер), спасайте, спасайте, спасайте, бросило машину, бросило машину! Вероника, погибаем, до свидания...

Борт: 42362, 42362, конец, погибаем, до свидания... Бросило машину

Диспетчер Вероника: 42362, снижайтесь, снижайтесь

Борт: 42362, погибаем, 42362, погибаем, до свидания, дорогие, до свидания, конец, конец, передайте родным, передайте родным...

После слов прощания связь с самолетом пропала и на дальнейшие вызовы экипаж не отвечал. При столкновении с землей самолет взорвался и полностью разрушился. В результате взрыва возник пожар. Из 80 человек на борту никто не выжил.

Экипаж самолета Ту-104А, разбившегося в Чувашии

В экипаж входили девять человек: командир воздушного судна - инструктор Гарольд Кузнецов, командир воздушного судна Артем Антонов, второй пилот Игорь Рогозин, штурман Евгений Мумриенко, бортмеханик Иван Веселов, бортрадист Александр Федоров, бортпроводник-переводчик Майя Смоленская, бортпроводники Алла Маклакова и Татьяна Горюшина.

Пассажиры, погибшие при крушении самолета Ту-104А

Жертвами трагедии стал 71 пассажир из разных стран. На борту самолета находились граждане Китая, Судана, Камбоджи, Чехословакии, Румынии, Польши, Германии, Венгрии, Великобритании, Франции, Марокко, Ирака, Лаоса и СССР. Весь экипаж и пассажиры, находившиеся на борту, погибли.

Активисты исследовали место крушения и нашли фрагменты обшивки самолета. Фото: Администрация Вурнарского района Чувашии.

Причины крушения самолета в Вурнарском районе

Официальная причина катастрофы - недостатки конструкции самолета Ту-104А. В то время воздушные судна еще не оборудовали бортовыми параметрическими регистраторами, поэтому все недоработки устранялись в ходе эксплуатации самолета по заключениям самих пилотов.

По результатам выяснения причин крушения в самолетах Ту-104 изменили допустимую центровку, снизили высоту полета, скорректировали угол установки стабилизатора, увеличили ход руля высоты. Все это позволило уменьшить склонность самолета к “подхватам” и избежать в будущем авиакатастроф по этим причинам.

В память о трагедии 1958 года

В Вурнарском историко-краеведческом народном музее Чувашии открыт уголок с предметами, которые были найдены на месте крушения Ту-104А.

В Китае установлен монумент погибшим, а в августе этого года на месте авиакатастрофы в Вурнарском районе поставили памятный знак.

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