В Чувашии решается вопрос об установке памятного знака на месте крушения Ту-104, на котором разбилась китайская делегация

Причиной произошедшего назвали недостатки в конструкции воздушного судна. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Вурнарском историко-краеведческом народном музее Чувашии открылся уголок с предметами, которые были найдены на месте авиакатастрофы Ту-104, которая произошла там в 1958 году. Самолет следовал по маршруту «Пекин - Москва». Тогда погибли 16 членов делегации МИДа Китая, 17 советских, восемь чехословацких, пять восточно-немецких, пять французских, пять венгерских, три румынских, три суданских, три марокканских, двое британских, по одному польскому, иракскому, камбоджийскому и лаосскому граждан.

Волонтер местного музея Алексей Варламов с помощью специалиста, с которым связался через интернет, пытается установить к какой части самолета относится та или иная находка.

Так, например, было предположено, что большой лист нержавеющей стали является дренажным баком, кусочки ткани темно-зеленого цвета – обивкой пассажирских сидений, а алюминиевые и металлические фрагменты – это остатки приборов разбившегося самолета.

Отметим, что от Ту-104 после падения мало, что осталось. После того, как самолет врезался в землю под углом примерно 80 градусов, он взорвался, а его части начали гореть.

- Сейчас решается вопрос об увековечивании памяти погибших и установке соответствующего знака на месте трагедии, - сообщает администрация Вурнарского района Чувашии.

Напомним, катастрофа произошла во время сильного тумана, из-за которого авиалайнеру отказали в посадке в Москве и Нижнем Новгороде. Поэтому диспетчеры из Казани развернули его в Екатеринбург.

В итоге Ту-104 попадает в сильные воздушные потоки над территорией Вурнарского района. Во время снижения и разворота пилоты теряют управление и самолет падает. Тогда причиной произошедшего назвали недостатки в конструкции воздушного судна.