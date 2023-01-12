Как выжить в школе? Лайфхаки для казанцев по мотивам известных фильмов и сериалов

Поверьте, школьные годы вы еще будете вспоминать с улыбкой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мы все учились понемногу… выживать в школе. Задумывались ли вы, сколько раз в детстве вы оказывались в потенциально опасных ситуациях? Мы не замечали этого, а сейчас вспоминаем и удивляемся: «Как я выжил после бичпакетов на каждой продленке?», «Почему мы прыгали через рюкзаки?», «Что было бы, если бы я упал с каната на физре?». Да, в школьные годы нам всё было по плечу. А для тех, кто еще учится, мы подобрали фильмы и сериалы, которые помогут морально обезопасить себя в этот непростой период. А также эта подборка понравится и тем, кто до сих пор скучает по школьным годам.

Универ (2011-2018)

Не знаешь, что делать – следуй примеру старших. Все мы знаем про комедийный сериал «Универ» про жизнь студентов. Пробовали ли вы посмотреть его под новым углом? На самом деле, это сборник полезных советов по выходу из тяжелых ситуаций: как сдать экзамен, по которому ничего не знаешь, как подкатить к одногруппнице, как питаться с нулевым бюджетом – на эти и многие другие вопросы вам ответит «Универ».

Стрим (2023)

Если в школе вам каждые полчаса пишут родители с вопросом «Что делаешь?» и это начинает подбешивать, то лайфхак из сериала «Стрим» будет очень полезен. Просто носите на себе камеру и транслируйте всё, что с вами происходит. Такие подробности сразу нивелируют любые вопросы! Приятным бонусом будет обретение популярности и рост в непростом классовом школьном сообществе. Очевидно, общаться с популярным стримером захотят все!

Смотрите сериал «Стрим» с понедельника по четверг в 21:00 на телеканале ТНТ!

Общество мёртвых поэтов (1989)

Это фильм для тех, у кого не получается найти друзей в школе. В нем молодые студенты весьма консервативного учебного заведения объединяются в тайный клуб. Общество мертвых поэтов организовал преподаватель в американском колледже. Его, кстати, сыграл оскароносный Робин Уильямс. Кто бы мог подумать, что со взрослым человеком может быть так легко и весело? Посмотрев этот фильм, сразу захочется поближе узнать своего любимого учителя и уважительно относиться к профессии преподавателя. Не фильм, а мотивационный гайд!

Барвиха (2009-2010)

Если вдруг вам доведется учиться в одной школе с капризной золотой молодежью – срочно смотреть этот сериал! Здесь простые городские ребята борются за место под солнцем с избалованными богатыми одноклассниками. Сериал «Барвиха» – пошаговая инструкция о том, как стать своим среди «чужих». В ролях: Анна Хилькевич из «Универа», Равшана Куркова, Анна Михайловская, Анжелика Каширина…в общем, самые отборные ученицы элитной школы!

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