Сейчас с молодым человеком работают психологи. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

После того, как в СМИ начала распространяться информация о подростке, который хотел напасть на школу в Нижнекамске, местные власти поспешили разъяснить ситуацию. В Управлении образования города рассказали, что инцидент имел место быть в сентябре 2022 года. Парень с подобными настроениями был выявлен в ходе определения уровня тревожности учащихся колледжа нефтехимии и нефтепереработки.

Психологи и правоохранители сразу же взяли ситуацию под контроль. С подросткам работала комиссия по делам несовершеннолетних. Ему оказали и продолжают оказывать всю необходимую помощь.

- На сегодняшний день студент ведет себя дисциплинированно, посещает занятия, успешно обучается. Его настроение беспокойства у педагогов не вызывает, - уверяют в Управлении.

Напомним, ранее сообщалось, что парень из Нижнекамска пытался найти в Сети информацию о нападениях на учебные учреждения и инструкции по сборке винтовки. Правоохранители считают, что он хотел ворваться с оружием в школу №8, где некогда учился, и устроить там массовое убийство.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram