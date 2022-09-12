Малика Гельмутдинова: «Школа не должна быть безразличной к переменам в социальной структуре»

Депутат Казанской городской Думы, директор Реабилитационного центра Общенационального Фонда «Ярдам-Помощь», автор учебно-методического пособия «Уроки Добра» Малика Гельмутдинова является одним из тех людей, чья жизнь уже навеки переплетена с добровольческим делом:

«В современных реалиях добровольческая (волонтерская) деятельность теряет свой смысл. Сейчас на смену поколению советских людей, живших сплоченно, едино, горевших за свои и жизни других, приходит то поколение, вся жизнь которых заключена в маленькой коробочке – в гаджетах. Они не интересуются жизнью тех, кто живет рядом и кто нуждается в помощи. Современному поколению уже трудно представить свою жизнь без гаджетов. Смартфоны и планшеты прочно вошли в жизни каждого и стали с одной стороны помощниками, а с другой стороны – врагами. Некоторые родители, конечно, бьют тревогу, беспокоясь о том, что экраны притягивают малышей все больше и окружающий мир становится им менее интересным, но большинство так или иначе не беспокоятся о последствиях. И на смену приходит школа, которая потом становится виновником в том, что ребенок вырос эгоистом и равнодушным в обществе гражданином.

Немаловажно упомянуть и то, что сейчас и родители перекладывают свои обязанности по уходу за детьми на учителей, на нянь, на современные гаджеты, и никак не берут ответственность на себя. Ведь проще предоставить жизнь ребенка в чужие руки, чем заняться этим самому. Поэтому и вырастают дети, которые абсолютно равнодушны ко всему и ко всем, чёрствы и грубы.

Одним из наилучших способов привить в дитя «семечко добра» - это хотя бы начать разговаривать с ребенком на актуальные темы, стоящие на повестке дня: Что такое добро? Как можно сделать доброе дело? Что является для человека самым важным в жизни? Кто такие особенные люди?

Я считаю, что любое современное общество имеет множество социальных проблем, требующих решения.

Все начинается со школьной парты. Школа не должна быть безразличной к переменам в социальной структуре. Хорошо бы было вносить в программы внеурочных занятий «Уроки Добра». Такие уроки помогли бы сформировать толерантные отношения в нашем обществе.

Например, проблема формирования толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья является на сегодняшний день сложной социальной реальностью. Очень часто мы встречаемся с тем, что в общественном сознании не сформирован позитивный образ человека с ОВЗ.

Это характеризует нас не с лучшей стороны. И исправить это – наша общая цель. К сожалению, мы чаще делаем акцент на отличиях чем на интеграции равных прав и возможностей. Вот к примеру, в школе, как и в обществе в целом, существует ряд проблем, заключающихся в отсутствии информированности учащихся о людях с ограниченными возможностями здоровья и трудностях с которыми они сталкиваются. У школьников отсутствуют навыки общения с детьми-инвалидами, поэтому и возникают проблемы при контакте с такими особенными детками.

В некоторых школах г. Казани я проводила такие уроки, и получала хорошую обратную связь, поэтому внесение во внеурочные занятия «Уроков Добра» было бы хорошей идеей.

Мое методическое пособие «Уроки Добра» направлено на улучшение информированности учащихся в вопросах духовно-нравственных поступков, на повышение активности к волонтерской деятельности, социальной активности, взаимопомощи в обществе.

Только через достижение социальной стабильности возможна профилактика экстремистских и прочих радикальных настроек.

Проблема воспитания подрастающего поколения в духе толерантности предопределена изменениями, которые тревожат российское общество. Это рост агрессивности, озлобленности, нетерпимости, конфликтов. Поэтому формирование толерантного сознания и поведения является насущной потребностью в обществе».