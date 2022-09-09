Социальный проект из Татарстана запускает массовое оздоровительное движение по всей России

В сентябре 2022 года стартовал 3 этап проекта «Живые танцы». Планируется провести более 300 онлайн занятий для старшего поколения и социально уязвимых групп населения. Благодаря поддержке Фонда Президентских грантов у проекта есть все шансы стать массовым явлением. Планируется привлечь к занятиям несколько тысяч участников по всей России.

Марина Несмелова, руководитель проекта «Живые танцы», директор АНО ЦРТОД «Открытая река»:

«На ближайшие несколько лет у нас довольно амбициозные цели. Мы хотим, чтобы люди из тысяч населенных пунктов России присоединялись к нашим занятиям. Современные технологии это позволяют, сейчас у многих есть доступ в интернет. С нами занимаются даже целыми коллективами и семьями. Цель на следующий год – вырасти в разы, и увеличить количество участников проекта до нескольких тысяч человек.

Методика проста и эффективна, проект может иметь мощный общественный резонанс. Мы меняем качество жизни участников, способствуем улучшению физического и психоэмоционального состояния. Это подтверждают результаты опросов.

Безусловно, чтобы реализовать такую амбициозную задачу, нам нужна информационная поддержка»

Подключиться к занятиям может любой желающий, входящий в следующие группы:

1. Старшее поколение: люди старше 50 лет (включает людей предпенсионного и пенсионного возраста)

2. Люди с ОВЗ и их сопровождающие: проживающие в домах-интернатах для престарелых и инвалидов; пациенты психо-неврологических интернатов; социальные и медицинские работники этих учреждений

3. Прочие социально-уязвимые группы, в том числе семьи: многодетные, имеющие детей с особенностями развития, с одним родителем

Участие в занятиях бесплатное.

Чтобы стать участником проекта, необходимо зайти на сайт живыетанцы.рф

СПРАВКА

В основе занятий лежит методика танцевально-оздоровительного движения «Открытая река» (на исп. Рио Абьерто). Она ориентирована на решение острых проблем современности – информационные и эмоциональные перегрузки, снижение двигательной активности, одиночество. Методика отличается своей доступностью для людей любого возраста, вне зависимости от физических возможностей. Она доказала свою эффективность в области сохранения здоровья и социального благополучия. Успешно применяется как популярная практика ЗОЖ в 15 странах мира. Особое признание получила в системе здравоохранения Бразилии и Министерстве спорта Италии.

В России волонтеры-инструкторы танцевально-оздоровительного движения проводят занятия для пенсионеров и особых групп с 2013 года. В 2019 году для развития деятельности была создана Автономная некоммерческая организация Центр развития танцевального оздоровительного движения «Открытая река» (г. Казань). В 2020 году проект «Живые танцы» стал победителем специального конкурса Фонда президентских грантов РФ. Это позволило запустить онлайн-формат для более широкой аудитории. Количество постоянных участников проекта выросло до 500 человек. Помимо проведения занятий, волонтеры обучали пенсионеров, как пользоваться гаджетами и приложениями для подключения к занятиям.

В 2021 году, получив поддержку из бюджета Татарстана, проект «Живые танцы» расширился географически, количественно, появились новые форматы занятий. На территории республики организовано несколько постоянно занимающихся групп, к занятиям присоединилось более 450 человек, в том числе проживающие 20 домов-интернатов для престарелых и инвалидов. Впервые появились онлайн-классы на татарском языке, апробирован новый формат занятий «прямо на рабочем месте» для работников социальной сферы.

С 1 сентября начался новый сезон «Живых танцев» для пожилых людей и социально уязвимых слоев населения по всей России. Ближайшее ознакомительное занятие – 12 сентября.