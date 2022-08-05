В прямом эфире «Комсомольской правды» депутат Госсовета Татарстана Ляля Кудерметова делится мнением о произошедшем в Татарстане за эту неделю

В пятницу, 5 августа, в прямом эфире на сайте «Комсомольской правды» в Казани выступает депутат Госсовета Татарстана и директор местного филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова. Она выскажет свое мнение о последних новостях региона и поделится интересной информацией.

Каждую среду, четверг и пятницу «Комсомолка» говорит с интересными людьми на актуальные темы прошедшей и текущей недели. Читатели также могут оставлять свои вопросы спикерам в комментариях под соответствующим постов в группе издания ВКонтакте.